Анонсированная «мирная революция» в Тбилиси началась с того, что на площади Свободы демонстранты, объявил о передаче власти народу, попытались прорваться в первый символический центр власти — президентский дворец, а также укрепить позиции на проспекте Руставели. Однако день завершился задержанием части организаторов акции, госпитализацией полицейских и активистов, а также ростом как народного разочарования, так и решимости довести «революцию» до конца.

Четыре часа дня, площадь Свободы в Тбилиси утопает в красно-белых цветах. Десятки тысяч людей заполнили проспект Руставели, чтобы стать участниками анонсированной двумя месяцами ранее «мирной революции». В руках демонстрантов главный атрибут — флаг Грузии.

Организаторы подчеркивали: это не просто митинг, а народное собрание, цель которого обеспечить передачу власти народу. Главное ожидание — выход на сцену Пааты Бурчуладзе, одного из вдохновителей собрания и лидера инициативного движения «Проспект Руставели». Он должен был зачитать декларацию, после чего как и было заявлено, «власть будет передана народу». План действий, после того, как будет получено согласие народа, оставался неизвестным.

Бурчуладзе объявил о создании Национального собрания и зачитал Декларацию: власть принадлежит народу, полномочия действующей власти после выборов 26 октября прекращаются, начинается мирный переходный период для восстановления демократии, безопасности и евроинтеграции страны. Каждый пункт сопровождался бурными овациями.

После этого он обратился к толпе с вопросом: «Чья Грузия?!», на что люди отвечали: «Наша!». Аналогичный призыв звучал на этой же площади во время Революции роз в 2003 году.

Бурчуладзе также заявил, что с этого момента МВД должно подчиняться народу, а не Бидзине Иванишвили. По его словам, полиция больше не должна служить «бандитам и хунте». Он огласил список «главных виновников» режима, которых необходимо задержать: Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили, Анзор Чубинидзе, Мамука Мдинарадзе, Тея Цулукиани и Бидзина Иванишвили. Толпа потребовала включить в список и мэра Тбилиси Каху Каладзе, который, кстати, на проходивших параллельно собранию муниципальных выборах, набрал 71% голосов.

После Бурчуладзе на сцену вышел член «Национального движения» Муртаз Зоделава. Он призвал к конкретным действиям — «проявить мужскую силу» и вернуть центры власти народу. Первой целью стал президентский дворец Орбелиани.

«Мужская сила выйдет со стороны Бараташвили и заберет ключи от дворца. Это будет первый шаг», — заявил Зоделава.

Женщинам оставалось стоять на площади и не расходиться.

Президентский дворец был выбран целью из-за возможности «быстрой первой победы», так как там было мобилизовано значительно меньше спецназовцев.

Демонстранты, преимущественно мужчины, направились к дворцу и сломали часть металлических ворот.

В первых рядах были инициаторы идеи, в том числе и Паата Бурчуладзе.

Мужчины смогли прорваться во двор, но спецназ пресек попытку дальнейшего проникновения, применив перцовый спрей.

МВД заявило, что акция вышла за рамки закона о собраниях, соответственно, после предупреждений полиция начала использовать против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

Участники собрания также бросали в полицейских различные предметы.

Противостояние продолжалось меньше часа. После того как МВД расчистило территорию у президентского дворца, очаги сопротивления возникли еще в трех местах, где демонстранты строили и поджигали баррикады, чтобы остановить продвижение спецназа.

Таким образом, ночью противостояния продолжались на проспекте Руставели, где полиция практически отсутствовала и люди спокойно стояли, и на площади Орбелиани, что расширили традиционную зону столкновений с силами правопорядка.

В какой-то момент оппозиционер Муртаз Зоделава призвал участников, в частности «мужскую силу», двигаться к офису партии «Грузинская мечта», где она отмечала победу на выборах. Однако позже было решено сосредоточиться на укреплении позиций на проспекте Руставели.

Попытку захватить здание президента осудила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Эта попытка захвата президентского дворца могла быть поставлена только самим режимом с целью дискредитировать 310-дневный непрерывный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отрицаю это и продолжаю мирно стоять рядом с моим народом до тех пор, пока мы не победим на следующих выборах», — написала Саломе Зурабишвили в X.

Подобные заявления сделали и представители оппозиционных партий, участвовавших в выборах - «Лело» и «За Грузию». Кроме того, такой подход был оказался неприемлемым и для партии «Федералисты», которая бойкотировала выборы.

Попытка захватить дворец президента административное здание провалилась и это вызвало сильную фрустрацию у участников.

«Нас было так много, но нас не смогли использовать», — говорили люди, спускаясь с проспекта Руставели.

Несмотря на это, Муртаз Зоделава заявил, что поводов для пессимизма нет. Революция, по его словам, не «двух- или трехчасовой процесс».

«Революция началась… Сотни тысяч людей сказали «нет» Иванишвили. Поэтому сейчас нужно сплотиться, поддерживать друг друга — это может занять несколько дней, это точно не двух-трехчасовой процесс. Началась важная фаза, когда народ восстал против Иванишвили. Народ поднял бунт. Не ищите нигилизма — началась народная революция», — сказал Муртаз Зоделава.

Главное разочарование участников заключалось в том, что один из ключевых лозунгов организаторов звучал так: «Начнем четвертого числа, закончим четвертого числа». Однако события пошли по другому сценарию.

В процессе «мирной революции» Паата Бурчуладзе был доставлен на обследование в клинику бригадой скорой помощи с проспекта Руставели. Как он сам сообщил в прямом эфире телеканала «TV Пирвели», ему потребовалась медицинская помощь после столкновений между полицией и демонстрантами на улице Орбелиани: 70-летнему оперному певцу стало плохо из-за воздействия слезоточивого газа.

«Я еду на обследование и обязательно вернусь», — сказал он журналистам.

Вернуться Бурчуладзе и не удалось. К ночи, когда очаги протестов начали утихать, была проведена операция по задержанию членов организационного комитета, в который входят оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Им предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти, а также в организации, руководстве и участии в массовых актах насилия. По данным МВД, за это предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы.

Паату Бурчуладзе вывели прямо из клиники сотрудники спецподразделений. Муртаз Зоделава был задержан полицией прямо у здания парламента когда давал комментарии журналистам.

«Может быть, мы были недостаточно креативны, может, недостаточно организованы, но я прямо вам скажу — в условиях диктатуры невозможно найти донора для процессов, невозможно обеспечить серьезную организацию. Эта борьба обязательно должна продолжаться. Ищите людей, похожих на вас, с горящим сердцем — именно там будет больше взаимопонимания. Не сдавайтесь. Мы действовали искренне. Я не буду возлагать свою ответственность на других», — сказал Зоделава за несколько секунд до задержания.

Член партии «ЕНД» Ираклий Надирадзе также был задержан у здания парламента.

«Сегодня не получилось?! Завтра получится! Единственное, что хочу сказать: я не мог поступить иначе. Моего друга [Левана Хабеишвили] арестовали ни за что», — заявил он перед задержанием.

В «Грузинской мечте» заявили, что пятая попытка «майдана» провалилась, а все участники попытки государственного переворота будут строго наказаны.

«Каждый, кто участвовал в насилии, без исключения является исполнителем попытки переворота. Соответственно, эти люди должны ожидать сюрпризов в ближайшие дни. Исходя из их настроя, мы предполагали, что число бессовестных насильников, которых придется арестовать, превысит 30 и, как видите, наш прогноз сбывается», — заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Официальных данных о числе задержанных во время демонстраций 4 октября пока нет. Обычно полиция в первые часы задерживает участников по Кодексу об административных правонарушениях, а позднее — по уголовным статьям. Однако власти заявили, что если раньше удавалось идентифицировать лишь около 3% «участников насилия», то сейчас таких возможностей стало значительно больше. В МВД сообщили, что число задержанных увеличится.

По данным Минздрава Грузии, во время демонстрации пострадало около 60 человек. Часть из них была доставлена в клиники бригадами скорой помощи. Среди госпитализированных — 21 полицейский и 6 демонстрантов. Госпитализированные получили различные травмы. Состояние одного из полицейских, по сообщению ведомства, оценивается как тяжелое.

Власти Грузии предупредили, что любые собрания в ближайшие дни будут рассматриваться как продолжение попытки государственного переворота, и в связи с этим будут приняты меры для поддержания общественного порядка и безопасности. Это означает, что непрерывные акции протеста на проспекте Руставели, длящиеся уже 312-й день, теперь могут оказаться вне закона.

Несмотря на предупреждения властей, участники протеста намерены продолжать свои акции: сегодня они отмечают 312-й день на проспекте Руставели и планируют оставаться там «до конца».

