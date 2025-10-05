«Разговор Ахалая и Бурчуладзе» - что известно о записи, опубликованной «Имеди»?

Телекомпания «Имеди» опубликовала аудиозапись, в которой, как сообщил канал, разговаривают член движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе и бывший министр обороны Бачо Ахалая. Аутентичность записи не установлена, сам «Имеди» также не утверждает, что она подлинная.

На записи, Ахалая и Бурчуладзе якобы обсуждают сценарий развития событий на митинге 4 октября, говорят о необходимости «разбивания голов», «крови» и о цене неудачи.

«Если они это переживут, «коцы» нашу мать ***. Потом нас придавят окончательно», — слышно в записи.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что содержание этой записи должно стать предметом расследования:

«Посмотрим, как продолжится расследование, но то, что содержание никого не удивило – это весьма показательно», — сказал он.

В записи также упоминаются так называемые «воры в законе». После объявления о планах проведения массовой антиправительственной акции 4 октября в Тбилиси, на фоне «криминальных бизнес-разборок», в городе целенаправленно распространялись слухи о возможной заинтересованности в протестах грузинских «воров в законе», проживающих за рубежом.

Кроме того, другой проправительственный телеканал - «Рустави 2» ещё за несколько дней до этого, 29 сентября, утверждал, что «встреча в квартире Ахалая была связана с планированием акции 4 октября».

Жена Бачо Ахалая, Ани Надарешвили, отрицает подлинность записи и заявляет:

«Это не голос Бачо», — говорит она.

Платформа «Детектор мифов» Фонда развития медиа также указывает на предполагаемую фальсификацию, которая исследовала запись трансляции «Имеди» с помощью двух инструментов распознавания звука на основе искусственного интеллекта и получив следующие результаты:

По данным Hiya, аудиоматериал на 75% создан ИИ;

По четырём показателям Deepfake-O-Meter, следы искусственного интеллекта в записи составляют от 84% до 100%.

Через несколько часов после публикации этой записи были задержаны все члены организационного комитета акции 4 октября — оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.

Им инкриминируется призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также организация, руководство и участие в групповых актах насилия. За эти преступления предусмотрено до 9 лет лишения свободы, заявили в МВД.