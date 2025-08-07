Москва и Сухуми планируют отремонтировать дороги в Кодорском ущелье

В 2025 году начнётся первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры в Кодорском ущелье. Об этом стало известно по итогам совещания, проведённого в Сухуми с участием президента самопровозглашённой республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

На встрече обсуждались «актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры, приоритетные участки ремонта и взаимодействие с дорожными структурами».

Из федерального бюджета России на ремонт дорог в Абхазии выделят 1 млрд рублей (около 12,5 млн долларов). Стоимость работ в Кодорском ущелье составит 205,5 млн рублей (около 2,6 млн долларов). Завершить проект планируется к декабрю 2026 года.

Кодорское ущелье перешло под контроль абхазских властей и российских военных после августовской войны 2008 года – тогда в Сухуми заявили о «восстановлении территориальной целостности Абхазии».

Сергей Кириенко курирует абхазское направление в Кремле. В текущем году он уже в пятый раз посещает Сухуми. Накануне в Абхазию впервые за послевоенные годы прибыла «Комета» из Сочи.