МВД Беларуси сообщило о 345 задержанных во время воскресных акций протеста

В Беларуси до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержали 345 человек, сообщает МВД республики. Правозащитный центр "Весна" сообщает о 386 задержанных.

В МВД указывают, что по фактам "активного сопротивления" сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.



"Несмотря на многочисленные призывы деструктивных телеграм-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы", – говорится в сообщении.



В различных районах Минска протестующие собирались группами. В МВД заявили, что "некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения", наиболее активных задерживали, в том числе "с применением спецсредств". Министерство сообщило также о проверке факта размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск – Витебск.

В Беларуси 22 ноября в микрорайонах городов прошли локальные Марши против фашизма. В Минске с утра появилась военная техника. На площади Независимости и возле стелы выставили металлические ограждения. На вход и выход закрывали 12 станций метро, не работал мобильный интернет.

Как минимум 14 человек попали в больницы из разных РУВД после задержания.