На Аляске несколько сот человек вышли на акцию в поддержку Украины

В Анкоридже накануне саммита с участием президентов США и России прошёл митинг в поддержку Украины и против прилёта Владимира Путина. В нём приняли участие несколько сот человек, передаёт Би-би-си.

Организатор митинга, глава общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл заявила, что президент Путин — военный преступник и ему «нет места на американской земле». «Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе», — сказала она.

В пятницу в Анкоридже должен состояться ещё один протестный митинг. В Аляске живут около тысячи беженцев с Украины, передаёт Anchorage Daily News.

Встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и Путиным состоится вечером по европейскому времени. Утром в пятницу Путин по дороге на саммит прибыл в Магадан. В ходе рабочей поездки он посетит завод по переработке рыбьего жира и проведёт совещание по развитию города, передаёт ТАСС.

Часть членов российской делегации прибыла в Анкоридж накануне вечером по Европе вместе с российскими журналистами. Последних заселили на стадионе, сославшись на отсутствие мест в гостиницах, передаёт «Коммерсантъ». Корреспондент издания сообщает, что некоторым сотрудникам СМИ отказали в американской визе, их имена не называются.