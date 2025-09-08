Грузинская оппозиция разделилась по вопросу участия в муниципальных выборах 4 октября. Те, кто призывает их бойкотировать, обвиняют своих оппонентов в том, что они своим участием помогают власти и намерены провести в этот день в Тбилиси и других крупных городах Грузии протестные акции. Как планируют провести этот день пользователи социальных сетей, выяснил Серго Брегвадзе.

Планируете ли вы голосовать на предстоящих выборах?

Тедо: «Я думаю, что эти выборы нелегитимные, считаю, что любые выборы, которые проводятся нынешней властью, не могут считаться легитимными, поскольку они сфальсифицировали парламентские выборы и после этого подстроили всю систему под себя. Конечно, у меня нет доверия к ЦИК, и я не верю, что итоги могут быть справедливыми. Но, с другой стороны, есть такое понятие – гражданский долг, который лично меня обязывает прийти на избирательный участок и просто вычеркнуть всех кандидатов. Возможно, благодаря этому «Грузинская мечта» не присвоит себе мой голос. В общем, я пока не определился, если честно, немного растерян».

Георгий: «Я обязательно приму участие в голосовании, поскольку мы – граждане, не должны дать возможности Кахе Каладзе вот так беспроблемно стать в очередной раз мэром Тбилиси. Мы достаточно насмотрелись при его власти, город превратился в стройплощадку, дышать нечем, кроме того, ужасная коррупция у нас, всё чем он занимается со своей командой – это вымогает у жителей столицы деньги. Я больше не хочу этого, люди устали от такого мэра, и мы не должны дать возможность Каладзе вернуться и повторять то, что он делал до сих пор. Потому я обязательно приму участие в голосовании».

Тенгиз: «Из-за того, что последние парламентские выборы прошли с нарушениями, а точнее их легитимность не признает большая часть населения, а также из-за заявлений Ираклия Кобахидзе об отказе от продвижения в ЕС, я объявляю бойкот предстоящим выборам. Я считаю, что они никак не могут считаться легитимными, в условиях самопровозглашенного правительства. До тех пор, пока «Грузинская мечта» не пойдет на уступки и не отменит пагубные для народа законы, не выпустит из тюрем невиновных людей, не сменит свой разрушительный антизападный вектор, который направлен в Россию, я буду объявлять бойкот всем выборам. Как и большая часть наших граждан».

Марина: «Я приму участие в голосовании. Я не сторонник «Грузинской мечты» или какой-то другой партии, участвующей в выборах, однако я считаю правильным зафиксировать эту позицию. Иначе существует риск того, что мой голос просто будет украден. Все мои знакомые и близкие люди тоже пойдут на выборы и поступят также как и я. Я не понимаю как иначе оппозиция планирует свергнуть эту власть, ведь из тюрьмы много не сделаешь».

Ника: «Пока не знаю, но скорее всего не пойду на эти выборы. Я не разделяю мнение о том, что можно что-то сделать с участием в этих выборах. Вместо этого можно показать, как много в стране людей, которые выступают против «Грузинской мечты», прийти на акцию 4 октября и таким образом зафиксировать свое мнение. Впрочем, я не поддерживаю и часть оппозиции, которая решила без боя сдаться режиму и отсидеть самый сложный для страны период в тюрьмах. Я не считаю это правильным. Что касается выборов, я уверен, что «Мечта» напишет себе цифры, какие пожелает».

Лика: «Я не думаю, что эти выборы что-то решат. Оппозиция в них не участвует, лишь несколько никому неизвестных партий и «Лело» с Гахария, которые потеряли значительную часть своих сторонников, как мне кажется, из-за споров с остальной оппозицией по вопросу участия в выборах. В общем, все кто придет 4 октября на избирательные участки, проголосуют за «Грузинскую мечту», поэтому я не считаю, что моё участие как-то повлияет на итоги. Надеюсь, что в следующий раз оппозиция не будет капризничать, а сделает так, как будет лучше для Грузии».

Малхаз: «Несмотря на то, что я скептически отношусь ко всему избирательному процессу, я всё же считаю, что зафиксировать свой голос на выборах нужно. Как минимум так можно напугать «Грузинскую мечту», которая в результатах увидит, насколько неприемлемой силой она является для страны. Кроме того, в случае «чистой» победы «Мечты», они еще надолго останутся во власти. Поэтому я пойду на выборы, даже если выбор - между плохим и худшим».

Подписывайтесь на нас в соцсетях