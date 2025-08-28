Участие некоторых оппозиционных партий в предвыборной кампании заставило пятого президента Саломе Зурабишвили публично обратится к ним. Она, не признающая легитимность правительства «Грузинской мечты» после прошлогодних парламентских выборов, считает, что власть движется вперед по российскому сценарию и ей не следует потворствовать в этом процессе. Но призыв Саломе Зурабишвили не нашел отклика у адресатов.

Гласом вопиющего в пустыне оказался призыв пятого президента Саломе Зурабишвили к тем оппозиционным партиям, которые решили участвовать в предстоящих в октябре муниципальных выборах. Зурабишвили, объединившаяся вместе с восьмью оппозиционными партиями в Платформе сопротивления, не признает легитимность ни прошлогодних парламентских выборов, ни тем более намеченных на 4 октября выборах в местные органы самоуправления. После новости об аресте счетов 7 правозащитных НПО, накануне поздно вечером Саломе Зурабишвили на брифинге сравнила действие власти с репрессивной формой российского правления, но с одним отличием: «Только вот в Грузии всё это развивается гораздо быстрее, чем в России».

Потому она, считая, что все оппозиционные силы должны вместе обратилась к тем партиям, которые решили, что противостоять властям стоит и участием в муниципальных выборах.

«Не могу не обратиться к партиям, которые сегодня играют в какое-то участие в местных выборах, в какой-то кампании. Где мы, где страна и где какая-то кампания? Что, можно убедить кого-нибудь в том, что местные выборы что-то изменят, или кто-то чего-то добьется на этих выборах? Наша задача сегодня – действительно спасение будущего страны, спасение независимости Грузии – таково мое послание в конце этого лета».

В двух прозападных партиях - «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию», объединившихся для участия в этих выборах, вежливо промолчали. В этих партиях целенаправленно пытаются разоблачить прежние и нынешние обещания главного конкурента – генсека «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

По поводу участия в муниципальных выборах кандидат в мэры Тбилиси от «Сильной Грузии – Лело» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе ранее сказал:

«По всем соцопросам 70% населения Тбилиси настроено оппозиционно, зачем мы должны оставить «Мечте» победу за счет оставшихся 30%?».

ЦИК к этим выборам зарегистрировал всего 14 партий. За исключением правящей партии, двух прозападных партий, либерального толка «Гирчи» и ультраправых «Консерваторов за Грузию», в остальных 9 партиях еще не определись даже с кандидами в мэры.

Молчит по этому поводу и более опытная, пророссийская партия «Альянс патриотов Грузии» во главе с Давидом Тархан-Моурави и Ирмой Инашвили. С их сайта в соцсети можно узнать, что партия планировала 5 июля провести съезд – как он прошел, патриоты не рассказывают. На своей странице в соцсети Ирма Инашвили больше делиться мнением партийного лидера Тархана - Моурави по поводу августовской войны, или оценкой переговоров между президентами США и России.

Другие партии и вовсе малоизвестны обществу, никогда не набирая на выборах столько голосов, чтобы упоминаться отдельно, а не в конце списка в категории «остальные».

Грузинские наблюдатели считают неуместным всерьёз рассматривать их шансы, тем более их политическую идеологию с учетом их немногочисленных заявлений на собственных соцстраницах – эти заявления больше походят на тосты с националистическими выпадами.

Каладзе - безоговорочный лидер, если учесть административный и финансовый ресурсы. Некоторые политологи, не исключают и успех Яго Хвичия – кандидата в мэры Тбилиси от «Гирчи». Да, он может собрать молодых людей либеральных взглядов, ратующих за легализацию марихуаны, отмену обязательной военной службы, но как он поведет кампанию с учетом специфики местных выборов, пока трудно судить.

«Вместо обещанного Каладзе трамвая, мы обещаем дополнительные станции метро», - говорит в одном из видеообращений Яго Хвичия. И еще:

«Не надо критиковать нас за то, что мы что-то обещаем. Вот «Грузинская мечта» вообще ничего не обещает кроме выбора межу миром и войной, да и то, что пообещает никогда не выполняет. А мы, ответственные политики, будем обещать и выполнять эти обещания».

Еще Хвичия из «Гирчи» обещает заняться строительством железной дороги в обход Тбилиси.

Если замерить Facebook-популярность уже названых кандидатов в мэры Тбилиси:

на первом месте Каха Каладзе от «Мечты» – у него 556 000 подписчиков на официальной странице, 113 000 – на личной;

от «Мечты» – у него 556 000 подписчиков на официальной странице, 113 000 – на личной; у Яго Хвичия от «Гирчи» – 46 000;

от «Гирчи» – 46 000; Ираклия Купрадзе – «Сильная Грузия- «Лело» и « Гахария за Грузию» – 12 000;

– «Сильная Грузия- «Лело» и « Гахария за Грузию» – 12 000; а у Зураба Махарадзе из «Консерваторов за Грузию» – 6500 подписчиков. Он обещает, к слову, бесплатное питание в школах и возвращение грузинских эмигрантов.

Но и без замера личного электорального потенциала кандидатов, в прозападных оппозиционных партиях вместе с пятым президентом Саломе Зурабишвили, считают, что нельзя участием в этих выборах давать «Грузинской мечте» возможность создать иллюзию конкурентоспособности выборов.

В «Грузинской мечте» призыв Саломе Зурабишвили посчитали бессмысленным. Депутат партии власти Леван Мачавариани сказал:

«Госпожа Зурабишвили полностью утратила свою роль в радикальной оппозиции, лидером которой она была год назад. Очень сложно расшифровать заявления Саломе Зурабишвили. Сначала она говорила о какой-то Хартии, и абсолютно никто из оппозиции не понял, о чём речь. Потом появился параллельный или альтернативный парламент, альтернативное правительство, потом какое-то единство... Расшифровать такие заявления практически невозможно, и я уверен, что она сама плохо представляет, о чём говорит».

Так не считают в той части оппозиции, которая объединена с пятым президентом в Платформе сопротивления.

— Это касается вас –«Лело», Гахария, не валяйте дурака! - обратилась к участвующим в выборах прозападным силам один из лидеров «Федералистов» Тамара Черголеишвили. По ее мнению, нельзя пренебрегать и без того почти утерянным доверием избирателей. Она недовольна и настроем другой части оппозиции во главе с «Нацдвижением» - в бывшей партии власти часть лидеров призывают общество в день голосования, 4 октября, выйти на улицы и «мирным путем покончить с режимом Иванишвили».

Среди грузинских политологов нет единого мнения по поводу целесообразности участия оппозиции в муниципальных выборах. К примеру, Гия Хухашвили считает ошибкой решение «Лело» и партии Гахария. Конфликтолог Паата Закареишвили напротив, считает ошибкой бойкот прозападной оппозиции этих выборов.

Между тем ЦИК Грузии время от времени напоминает политическим партиям и избирателям о сроках процедур, связанных с выборами в местные органы самоуправления. Избирком сегодня напомнил гражданам что они могут перепроверить свои данные в едином списке избирателей, узнать предварительно, где находится их избирательный участок, а запрос на внесение изменений в список избирателей возможен по 16 сентября включительно. А политические партии, участвующие в выборах, должны зарегистрировать своих кандидатов на пост мэра и списки в сакребуло до конца следующей недели. 4 октября грузинские избиратели должны выбрать 2058 членов сакребуло в 64 муниципалитетах как по пропорциональной, так и мажоритарной системе, а также 64 мэра.

