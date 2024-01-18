Недалеко от порта Санкт-Петербурга был сбит беспилотник

Минобороны России в ночь на 18 января впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину сообщило о том, что в Ленинградской области был перехвачен беспилотник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что пострадавших нет, ведутся следственные мероприятия.

По данным петербургских СМИ и телеграм-каналов, беспилотников, возможно, было несколько. Издание «Фонтанка» сообщает, что над Угольной гаванью – искусственным заливом на юго-востоке Санкт-Петербурга недалеко от Большого порта - был сбит беспилотник самолётного типа. По данным «Фонтанки», информацию о приближении БПЛА передали из Твери, а пролететь он успел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Издание Shot со ссылкой на неназванный источник утверждает, что беспилотник самолётного типа с 3 кг взрывчатки и размахом крыльев до шести метров был нацелен на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Инфраструктура порта не пострадала, обломки дрона могли упасть в Финский залив, пишет Север.Реалии.

Телеграм-канал «78 новости» утверждает, что беспилотников было три, причём два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а один - сбит. Канал отмечает, что жители Васильевского острова в западной части Петербурга слышали ночью сильнейший грохот, стёкла тряслись от ударной волны.

О перехвате беспилотника отчитались в ночь на четверг и московские власти. Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила дрон в районе Подольска, разрушений и пострадавших нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 10 ракетах, уничтоженных силами ПВО. По его данным, пострадал один человек.

Украина в ночь на четверг подверглась ударам российских беспилотников типа «Шахед». По данным украинских военных, 22 БПЛА из 33 удалось сбить, а ещё несколько «не достигли своих целей». О пострадавших и о том, были ли поражены какие-либо объекты, не сообщалось.