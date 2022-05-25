Несколько фестивалей отменили выступления диджея Нины Кравиц из-за её молчания о войне в Украине

Несколько музыкальных фестивалей отменили выступления российского диджея Нины Кравиц, предположительно, из-за её молчания о войне в Украине. На прошлой неделе контракт с музыкантом из-за недостаточно чёткой позиции расторг лейбл Clone Records. Внимание на это обратил журнал Time.

Диджея убрали из программы фестивали PollerWiesen в Дортмунде, The Crave в Гааге и Movement Detroit в США. Кроме того, её имя больше не упоминается на сайте Weekend Festival в Хельсинки.

Ранее Кравиц была раскритикована украинским сообществом в Детройте, обвинившем её в поддержке Путина за мемы с президентом в социальных сетях.

26 февраля, после вторжения России в Украину, 34-летняя музыкант написала в социальных сетях "я молюсь за мир", часть подписчиков сообщили ей, что её высказывания против войны могли бы быть более конкретными.

17 мая Кравиц сообщила в фейсбуке, что она считает "ужасным", чем стали отношения России с Украиной и выступает против любых форм насилия. В заявлении было сказано, что она никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем. "Я не понимаю политику или социальные процессы, на которые она влияет, поэтому я не считаю правильным комментировать их в социальных сетях", — написала она.