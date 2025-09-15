Нетаньяху: Израиль и США совместно обеспечат свою безопасность

Израиль и США продолжат действовать совместно для защиты двух стран, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарём Марко Рубио.

Поездка Рубио в Израиль проходит на фоне обострения отношений Вашингтона с другими союзниками на Ближнем Востоке из-за недавнего израильского удара по лидерам ХАМАС в Катаре и расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США, Евросоюзе и Израиле.

«Визит Рубио — это ясный сигнал, что Америка стоит рядом с Израилем перед лицом террора», — подчеркнул Нетаньяху.

Рубио в свою очередь заявил о необходимости разоружения палестинской группировки ХАМАС.

«ХАМАС должен перестать существовать как вооружённая сила, способная угрожать миру и безопасности региона», — подчеркнул глава Госдепартамента. Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Иран, поддерживающий ХАМАС, пока Тегеран не изменит курс.

Нетаньяху не исключил дальнейших ударов по лидерам группировки «где бы они ни находились».