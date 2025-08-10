Нетаньяху: новое наступление ЦАХАЛ в Газе завершится «довольно быстро»

Израиль готовится к новому этапу военной операции в секторе Газа, целью которого станет установление контроля над двумя оставшимися оплотами движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме.

По его словам, план предполагает наступление на город Газа, крупнейший населённый пункт анклава. Нетаньяху отметил, что операция должна завершиться «довольно быстро» и, как ожидается, приведёт к окончанию боевых действий.

«Я не хочу говорить о точных сроках, но мы говорим о довольно коротком временном промежутке, потому что мы хотим завершить войну», — цитирует израильского премьера Reuters.

В минувшую пятницу власти Израиля утвердили расширение военной кампании в Газе, что вызвало критику внутри страны и за рубежом, в том числе со стороны ряда европейских государств.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен «довести операцию до конца» и «разгромить ХАМАС», поскольку эта группировка, признанная в США и ЕС террористической организацией, отказывается сложить оружие. Руководство ХАМАС ранее заявило, что группировка не будет разоружаться до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство.

Нетаньяху также сообщил, что наряду с военными действиями планируется «гуманитарный рывок» — увеличение поставок помощи для населения Газы, координируемое с США. Предусмотрено создание «безопасных зон» для перемещения гражданского населения.

Премьер Израиля объявил о плане допустить больше иностранных журналистов к работе в секторе Газа. Подробностей он не сообщил. До сих пор израильские власти блокировали попытки иностранных корреспондентов самостоятельно попасть в Газу, обычно ссылаясь на соображения безопасности. Время от времени израильские военные организовывали визиты журналистов в Газу в формате пресс-туров под надзором сотрудников службы безопасности.