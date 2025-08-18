РФ ударила по нефтебазе азербайджанской госкомпании в Одесской области – СМИ

Российские войска в ночь на 18 августа ударили беспилотниками по нефтебазе азербайджанской государственной компании SOCAR в Одесской области. Об этом сообщают госагентство APA и близкое к властям издание Minval.

По данным APA, это была серия атак, в результате чего на нефтебазе произошел пожар. Повреждены 17 топливных резервуаров, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также пункты взвешивания. Minval пишет, что повреждены все резервуары, разрушено также ограждение объекта.

Общий объем нефтебазы превышает 16 тысяч кубометров. В настоящее время проводится оценка ущерба и восстановительные работы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщили, что в результате ударов возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Для его ликвидации привлекли более 100 спасателей и пожарных, добровольцев, бойцов Нацгвардии, а также пожарный поезд.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что «это был сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании».

«То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», – написал он в телеграм-канале.

По данным азербайджанских СМИ, это уже вторая массированная атака на нефтебазу. 8 августа российские военные запустили по ней около 10 беспилотников, в результате атаки были зафиксированы частичные разрушения.

В ночь на шестое августа армия РФ нанесла удар по компрессорной станции оператора газотранспортной системы Украины, через которую в страну идут тестовые поставки азербайджанского газа. Она находится также в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.