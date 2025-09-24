Зеленский на заседании Совбеза ООН: «Без Китая путинская Россия ничто»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай, от которого сейчас, по его словам, «полностью зависит» Россия, может заставить Кремль остановить войну против Украины, но «слишком часто молчит». Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал в своем выступлении на заседании высокого уровня Совета безопасности ООН по Украине.

«Китай тоже здесь представлен. Могучая страна, от которой сейчас полностью зависит Россия. Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановить вторжение. Без Китая путинская Россия ничто. Но Китай слишком часто молчит и остается в стороне вместо активных действий ради мира», – заявил Зеленский.

Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в войне РФ против Украины и утверждает, что не оказывает военной помощи ни одной из сторон, в отличие от США и других западных стран. Но Пекин остается близким политическим и экономическим союзником России, и члены НАТО называют Китай «решающим пособником» войны, которую он никогда не осуждал.

КНР продолжает активные контакты с Москвой. Лидеры двух стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин, встречались десятки раз и подписали соглашение о стратегическом партнерстве без ограничений в феврале 2022 года, менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России, что помогает ей преодолевать последствия западных экономических санкций.