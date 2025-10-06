Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за исследования в области иммунологии. Её получили трое учёных из США и Японии — Мэри Брункоу, Фред Рэмсделл и Шимон Сакагучи.

Они отмечены за исследования, связанные с периферической иммунной толерантностью. «Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система, и почему не у всех развиваются серьёзные аутоиммунные заболевания», — отметил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

В начале 1980-х годов Сакагучи обнаружил, что определённый тип Т-лимфоцитов способен подавлять активность других иммунных клеток и защищать мышей от аутоиммунных реакций.

Позднее исследования Брункоу и Рамсделла в США подтвердили эти наблюдения, выявили механизм действия этих клеток и их роль в поддержании периферической иммунной толерантности.

Их открытия заложили основу для современной иммунотерапии, направленной на использование регуляторных Т-лимфоцитов. Сегодня это направление активно развивается в медицине, помогая создавать новые лекарства против аутоиммунных заболеваний и снижать риск отторжения пересаженных органов.