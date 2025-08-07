Новым послом Грузии во Франции назначен Ираклий Курашвили

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии во Франции и постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО назначен Ираклий Курашвили.

По информации грузинского МИДа, Курашвили более 30 лет занимает разные дипломатические посты.

В 2023–2025 годах он был послом Грузии в Латвии

В 2017–2022 годах – в Аргентине

В 2012–2017 годах – в Швейцарии

В 2022–2023 годах возглавлял Главное управление по вопросам европейской интеграции Министерства иностранных дел.

Ираклию Курашвили присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла.

Бывший посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку в 2024 году в знак протеста против инициирования «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах». Его предшественница на этом посту, Тея Катукия, ушла в отставку в 2022 году, заявив, что находилась под «постоянным давлением» со стороны министерства.