Новым послом Грузии во Франции назначен Ираклий Курашвили

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии во Франции и постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО назначен Ираклий Курашвили.
По информации грузинского МИДа, Курашвили более 30 лет занимает разные дипломатические посты.
- В 2023–2025 годах он был послом Грузии в Латвии
- В 2017–2022 годах – в Аргентине
- В 2012–2017 годах – в Швейцарии
- В 2022–2023 годах возглавлял Главное управление по вопросам европейской интеграции Министерства иностранных дел.
Ираклию Курашвили присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла.
Бывший посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку в 2024 году в знак протеста против инициирования «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах». Его предшественница на этом посту, Тея Катукия, ушла в отставку в 2022 году, заявив, что находилась под «постоянным давлением» со стороны министерства.
