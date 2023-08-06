NYT: Песков назвал избирательную систему РФ «не совсем демократией»

Президентские выборы в России - это «не совсем демократия», а скорее «дорогостоящая бюрократия». Президент России Владимир Путин будет переизбран в будущем году на новый срок с результатом более 90% голосов. Такое мнение высказал в интервью газете The New York Times пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Большой материал американского издания озаглавлен «Вечная война Путина». Авторы пытаются ответить на вопрос, когда может завершиться война в Украине, может ли устать от нее российское общество, начнет ли Владимир Путин искать мира. Как следует из слов Пескова, как их цитирует New York Times, в Кремле считают, что власти Путина ничто не угрожает, в том числе потому, что сам Кремль контролирует избирательный процесс.
Также Песков ответил на вопрос о перспективах завершения войны в Украине. По его словам, сейчас нет оснований для подписания мирного соглашения, и так называемая спецоперация «в обозримом будущем» продолжится. На прямой вопрос о том, хочет ли Россия захватить больше украинских территорий, представитель Кремля ответил: «Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши». Речь, помимо аннексированного в 2014 году Крыма, идет о четырех областях, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, об аннексии которых Россия заявила в 2022 году. При этом российские военные полностью сейчас не контролируют ни одну из них.
Песков публикацию пока не комментировал.
- Согласно своей конституции, Россия - демократическая страна, выборы должны быть равными и тайными, а источником власти является народ. Хотя российские чиновники нередко критикуют демократию в западных странах, официально они, включая Путина, продолжают говорить о России как о демократической стране, где лидеры определяются на выборах.
- Более 90% голосов на президентских выборах в России пока не получал ни один из кандидатов, включая Путина. Несмотря на многочисленные свидетельства нарушений и фальсификаций, такие результаты на выборах в России - по-прежнему редкость и достигаются провластными кандидатами только в нескольких регионах, таких как Чечня.
- Путин пока официально не объявлял о намерении баллотироваться в 2024 году на пятый срок.