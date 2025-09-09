Обзор грузинской прессы

Для победы над «Грузинской мечтой» оппозиции необходимо добиться консолидации, а также «расширять линию фронта», заявляет политолог Гия Хухашвили. Газета «Квирис палитра» обсудила с экспертом будущее прозападной оппозиции и шансы на внеочередные парламентские выборы:

««Грузинская мечта» хочет запретить весь нежелательный оппозиционный спектр. Сегодня мы проходим тот же процесс, через который когда-то прошла Россия. Инструкции и шпаргалки привезены оттуда, идёт процесс установления режима. Русские называют такой режим «суверенной демократией», хотя это диктатура и не имеет ничего общего с демократией. Это происходит так – нужно очистить политическое поле, где останется только одна доминирующая партия и её сателлиты. Тем, кого удастся приручить и уговорить согласиться на всё это, выделят маленький огородик», — объясняет Гия Хухашвили.

Этот процесс политолог называет «полной синхронизацией грузинской системы с российской». При этом для её легитимизации властям всё же придется провести внеочередные парламентский выборы, уверен респондент издания:

«Когда Кремль окончательно поставит перед Иванишвили вопрос об удалении 78-й статьи Конституции, я уверен, будут назначены досрочные выборы, по моему предположению, в следующем году. Выборы состоятся даже в том случае, если Россия ослабнет и Иванишвили увидит необходимость «бросить» Россию. В этом случае ему потребуется обновление легитимности… Короче говоря, как бы ни развивался этот глобальный процесс, по моему мнению, проведение досрочных выборов в 2026 году неизбежно. К этому также должны готовиться оппозиционные силы», — заявил Хухашвили в разговоре с «Квирис палитра».

************

Газета «Резонанси» публикует статью под заголовком названием «Почему «Мечта» решила пригласить миссию БДИПЧ/ОБСЕ». После заявлений о том, что в таком приглашении нет необходимости и критики со стороны неправительственного сектора, правительство Грузии все же приняло решение пригласить наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность «создать все условия для полноценного наблюдения миссии за выборами»:

«Мы уже несколько недель заявляем, что немедленно пригласим миссию БДИПЧ/ОБСЕ, если радикальная оппозиция и её зарубежные покровители хотя бы сейчас подтвердят своё уважение к заключению по парламентским выборам 2024 года. Вы все помните, что из-за этого заключения БДИПЧ/ОБСЕ неоднократно становилось объектом нападок со стороны радикальной оппозиции и её зарубежных покровителей».

Профессор Международного Черноморского университета, политолог Ника Читадзе уверен, что в «Грузинской мечте» настолько уверены в своей победе на выборах, что решили не бояться международных наблюдателей:

«БДИПЧ/ОБСЕ как бы должно прийти к выводу, что выборы прошли в демократической обстановке, а «Мечта» победила. Сейчас им не нужно фальсифицировать выборы, они всё равно победят, если это можно так назвать. В 2024 году они сделали всё возможное для фальсификации выборов, но сейчас ситуация иная. Их цель – представить, как они сами считают, заранее победный результат на международном уровне», — заявил Ника Читадзе в беседе с «Резонанси».

Между мет, в части оппозиции и неправительственном секторе подчеркивают, что власти решили пригласить наблюдателей с опозданием, сейчас у них мало времени для подготовки. Впрочем, политолог Гия Абашидзе считает, что в случае «неявки» миссии подтвердится «незаинтересованность (БДИПЧ/ОБСЕ) в местных выборах».

«Решение премьер-министра было объявлено после завершения регистрации партий и начала предвыборной кампании. Соответственно, было сделано нестандартное приглашение, что необычно и для БДИПЧ/ОБСЕ, которое подразумевает наблюдение за местными выборами в любой стране. Это связано с тем, что приоритеты этого главного международного наблюдателя за выборами включают только наблюдение за президентскими и парламентскими выборами. Приедут ли их представители малыми или большими делегациями – это их дело, но у них есть разумные сроки. Они могут отправить хотя бы небольшую часть своих представителей, которая встретится с политиками и представителями СМИ. Это стандартный механизм наблюдения как для международных, так и для местных наблюдателей», – заявил Гия Абашидзе.

В неправительственном секторе же отмечают, что, согласно укоренившейся практике, долгосрочное наблюдение ОБСЕ начинает за 6–8 недель до выборов, а краткосрочные — ближе к дню голосования.

************

7 сентября на Евробаскете в 1/8 финала сборная Грузии сенсационно обыграла одного из фаворитов турнира - Францию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата. Реакция французских пользователей соцсетей была резкой, пишет спортивный портал Sportall и представляет несколько комментариев:

«Мы получили урок баскетбола».

«Мы проиграли сборной, которая начала играть в баскетбол 12 месяцев назад».

«В профессиональном баскетболе нельзя попадать только 6 из 36 трёхочковых бросков с периметра. Грузия была великолепна, поздравляю их».

После поражения от сборной Грузии со счетом 70:80 прокомментировал матч и тренер французской команды Фредерик Фату:

«Да, мы вышли в группе на первое место, возможно, поэтому кто-то считал нас фаворитами, но по мне – у этой команды мало опыта. Для многих это была совершенно новая ситуация. Это баскетбол. Нам было трудно забивать, хотя мы создавали хорошие моменты. Мы боролись до конца. Повторю, Грузия действительно провела хороший матч. Были ли мы фаворитами? Не уверен. Мы вернемся более опытными, и тогда посмотрим, на что способны».

Напоминаем, в четвертьфинале Евробаскета сборная Грузии встретится с Финляндией. Матч состоится 10 сентября в 18:00 по тбилисскому времени.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



