Сборной Грузии по баскетболу выделили 3 миллиона лари из госбюджета

Правительство Грузии решило выделить 3 миллиона лари из госбюджета национальной сборной по баскетболу за выход в четвертьфинал Евробаскета. Кроме того, за каждую последующую победу на чемпионате обещано по 3 миллиона лари. О соответствующем решении объявил на заседании правительства грузинский премьер Ираклий Кобахидзе:

«Поскольку у нас исторический результат, мы хотим отметить его соответствующим денежным вознаграждением».

7 сентября, сборная Грузии по баскетболу обыграла одного из фаворитов турнира – сборную Франции – в 1/8 финала Евробаскета со счётом 80:70. Благодаря этой победе команда впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Следующий матч в рамках Евробаскета состоится 10 сентября против сборной Финляндии.