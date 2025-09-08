Сборной Грузии по баскетболу выделили 3 миллиона лари из госбюджета

Правительство Грузии решило выделить 3 миллиона лари из госбюджета национальной сборной по баскетболу за выход в четвертьфинал Евробаскета. Кроме того, за каждую последующую победу на чемпионате обещано по 3 миллиона лари. О соответствующем решении объявил на заседании правительства грузинский премьер Ираклий Кобахидзе:
«Поскольку у нас исторический результат, мы хотим отметить его соответствующим денежным вознаграждением».
7 сентября, сборная Грузии по баскетболу обыграла одного из фаворитов турнира – сборную Франции – в 1/8 финала Евробаскета со счётом 80:70. Благодаря этой победе команда впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Следующий матч в рамках Евробаскета состоится 10 сентября против сборной Финляндии.
- В апреле 2024 года, когда сборная Грузии по футболу впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы, фонд «Карту» Бидзины Иванишвили опубликовал заявление, пообещав команде 30 миллионов лари в случае выхода из подгруппы чемпионата.
- 4 июля национальная сборная опубликовала заявление, в котором говорилось, что в честь успешного выступления на групповом этапе чемпионата Европы и выхода в 1/8 финала Бидзина Иванишвили и фонд «Карту» выделили 30 миллионов лари в качестве вознаграждения, которое, по их словам, игроки сборной уже получили в качестве бонуса.
- После выхода из подгруппы фонд «Карту» пообещал сборной дополнительно 30 миллионов лари за каждый последующий выигранный матч. Грузия выбыла из чемпионата в 1/8 финала.
