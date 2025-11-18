Обзор грузинской прессы

Информационное интернет издание BusinessPressNews поговорило с представителями сферы бизнеса о переводе бизнес-омбудсмена в состав Министерства экономики. Исполнительный директор «Грузинской компании реконструкции и развития» Леван Каралашвили считает, что вряд это ли приведёт к каким-либо изменениям. По его словам, сам институт бизнес-омбудсмена в Грузии фактически утратил свою роль.

«В целом, идея бизнес-омбудсмена хорошая, и во многих странах этот институт выполняет функцию своего рода посредника и представителя интересов бизнеса в отношениях с государством. Однако в грузинских реалиях я уже давно не слышал, чтобы бизнес добился каких-либо значимых результатов или успехов благодаря этой структуре в общении на те или иные темы. Часто проводились встречи на уровне министерств, мы видим, что существуют встречи представителей бизнеса и правительства, хотя бизнес-омбудсмену в нынешней ситуации отведена менее активная роль. Я считаю, что эта структура была довольно пассивна в нынешних реалиях. Даже при её существовании бизнес сегодня не чувствовал большой поддержки, и без неё, я не думаю, что он понес бы большие потери», - говорит Каралашвили.

Член консультативного совета компании «Джеокейс» Николоз Алавидзе сравнивает решение властей с «переносом трупа из одного морга в другой».

«Похоже, цепочка покровительства разорвалась. Покровители предыдущего бизнес-омбудсмена уже не столь влиятельны, поэтому они нашли простое решение и передают один мертвый институт другому, уже совсем мертвому министерству. Туда, где конфликт интересов и коррупция – обычное дело. Я бы назвал это министерство – Агентством по развитию коррупции», - заявил Алавидзе.

Он также отметил, что бизнес-омбудсмен, по сути, должен защищать бизнес от возможных злоупотреблений со стороны министерств, но в новой схеме ему пришлось бы контролировать и «обличать» те нарушения, которые допускает его же регулирующее ведомство, что делает работу института бессмысленной.

Нелепыми называет обвинения, выдвинутые против бывшего премьер-министра Георгия Гахария, политолог Сандро Твалчрелидзе. Он напоминает, что разгон акции, во время которого, как утверждают представители «Грузинской мечты», Гахария, будучи главой МВД, принял незаконные решения, произошёл 20 июня 2019 года, в августе того же года был возведен блокпост «Чорчана». Сегодня в партии власти называют эти действия незаконными и обвиняют в них Георгия Гахария, однако в сентябре 2019 года, после того как он совершил эти «ужасные преступления», он был назначен премьер-министром и несколько лет руководил страной, напоминает Сандро Твалчрелидзе.

«Кстати, как утверждала «Мечта» в то время, руководил наилучшим образом… Так что же значит, доверили управление страной такому крупному преступнику? Возникает закономерный вопрос: кто за это отвечает? Будут ли привлечены к ответственности те, кто занимал высокие посты в правительстве, как тогда, так и сейчас? В интервью 2024 года Иванишвили заявил, что Гахария помогал «Национальному движению» вернуться к власти. Интересно, почему вы выдвинули Гахария, который уже совершил столько «преступлений», на пост премьер-министра? Я пока не услышал ответа на этот вопрос ни от Иванишвили, ни от кого-либо ещё», — заявил Твалчрелидзе в интервью газете «Квирис палитра».

Политолог отмечает, в данная ситуация показывает, что власть «ради своих авторитарных целей готова пожертвовать всеми» и напоминает, что ранее «ближайшими людьми» Иванишвили были и Гарибашвили, и Лилуашвили:

«Это как процесс, когда пускаешь каток под откос, остановить его практически невозможно, он давит всех - и тех, кто внизу, и тех, кто пока наверху. Сегодня мы живём в одной большой криминальной хронике. У меня много работы, но по вечерам я трачу не менее получаса на чтение новостей, в основном чтобы узнать, кого поймали в тот день... Вот такая у нас ненормальная ситуация. К сожалению, сегодня оппозиция крайне слаба, ни организационных, ни идеологических нововведений на её флангах не видно. Соответственно, именно поэтому «Грузинская мечта» и позволяет себе так много», — сказал респондент издания.

18 ноября сборная Грузии по футболу проведет в Софии последний матч отборочного цикла чемпионата мира против сборной Болгарии. Главный тренер болгарской команды Александр Димитров на предматчевой пресс-конференции отметил:

«У Грузии много высококлассных игроков, с которыми нам нужно показать максимум. Их игроки в последнее время сильно выросли. Мы хотим, чтобы отборочный этап завершился с высоко поднятой головой… Но до этого нам нужно работать во всех аспектах. Индивидуальный уровень очень важен, но не менее важна и командная игра», — сказал Димитров.

Поговорил с журналистами о предстоящем матче и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль:

«Возможно, этот матч ничего не решает с турнирной точки зрения, но это официальный матч, и мы подойдём к нему соответственно, постараемся победить. Мы должны играть лучше и совершенствовать свою игру в каждой игре. Всегда есть хорошие и сложные моменты, процесс идёт по-разному, будут и радости, и разочарования. Каждая игра в группе важна, поэтому экспериментов не будет, но все должны быть вовлечены в процесс».

Напомним, что Испания лидирует в группе E с 15 очками, Турция занимает второе место – 12 очков, третье место с 3 очками занимает Грузия, а Болгария - на последнем месте (0 очков).

