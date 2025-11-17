Антикоррупционное бюро Грузии будет упразднено с марта 2026 года

С 2 марта 2026 года в Грузии будет упразднено Антикоррупционное бюро, а его функции полностью перейдут к Государственной службе аудита. Об этом на брифинге заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Кроме того, с того же дня будет упразднена и Служба по защите персональных данных.

«Борьба с коррупцией – один из важнейших приоритетов власти. В последнее время в этом направлении были предприняты ряд важных шагов. В процесс вовлечены Департамент эффективности Администрации правительства, Государственная служба аудита, Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности, прокуратура. Антикоррупционное бюро сегодня, по сути, выполняет функции сбора и мониторинга деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством сформировалось общее видение, что эти функции в конституционной системе публичного управления лучше соответствуют Государственной службе аудита как более высокому и более независимому конституционному органу», — заявил Папуашвили.

Функции Службы по защите персональных данных также перейдут Государственной службе аудита.

«Как независимый конституционный орган, Служба аудита обладает значительно более высокой степенью институциональной независимости, что полностью соответствует международным стандартам», — сказал Папуашвили.

Кроме того, институт бизнес-омбудсмена с 1 января 2026 года перейдёт в состав Министерства экономики, что, по словам спикера парламента, «обеспечит более оперативное реагирование на потребности бизнеса и лучшую координацию на политическом уровне».

«Изменения приведут систему управления в соответствие с институциональной рамкой, установленной Конституцией, обеспечат оптимизацию государственных ресурсов — примерно на 20 млн лари в год, упрощение структурных функций, более чёткие обязанности и эффективное управление», - заявил Папуашвили.