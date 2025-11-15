В Тбилиси Испания уверенно обыграла сборную Грузии

Встреча 5-го тура группового этапа европейской квалификации между сборными Грузии и Испании завершилась убедительной победой гостей. Игра прошла на тбилисском стадионе «Динамо». Действующие чемпионы Европы выиграли со счётом 4:0.

Счёт открыл нападающий Микель Оярсабаль на 11-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартин Субименди удвоил преимущество Испании на 22-й минуте. На 35-й минуте Ферран Торрес довёл счёт до крупного. Во втором тайме Оярсабаль оформил дубль, забив на 63-й минуте.

В параллельном матче Турция дома обыграла Болгарию со счетом 2:0.

После пяти матчей в группе Е Испания набрала 15 очков и занимает первое место. На второй позиции располагается Турция с 12 очками. Сборная Грузии имеет три очка и идёт третьей. Болгария после пяти туров остаётся без очков.

Заключительный матч в группе грузинская команда проведёт 18 ноября на выезде против Болгарии.

Шансы сборной Грузии выйти на чемпионат мира 2026 года сохраняются лишь через плей-офф Лиги наций УЕФА.