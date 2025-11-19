Сборная Грузии по футболу завершила отборочный этап чемпионата мира поражением от Болгарии. Последний, шестой матч команда Вилли Саньоля провела на стадионе «Василь Левски» в Софии и уступила со счётом 1:2.

Исход встречи был решён ещё в первом тайме, который болгарская команда выиграла с разницей в два мяча.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий сборной Болгарии Георги Русев, а на 24-й минуте Филип Крастев удвоил преимущество болгарской национальной команды. На 88-й минуте защитник Лука Лочошвили сократил отставание гостей, однако изменить итог матча это уже не смогло.

Под руководством Вилли Саньоля сборная Грузии завершила отборочный цикл на третьем месте, набрав 3 очка. Четвёртой стала Болгария. Первое место в группе и прямую путёвку на чемпионат мира получила Испания, сыгравшая вничью с Турцией – 2:2. Турецкая сборная, занявшая второе место, будет пробиваться на мундиаль через стыковые матчи.

На пресс-конференции после матча главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль заявил:

«Последний месяц оказался намного тяжелее, чем я ожидал. Состав меняется от матча к матчу, но проблемы носят более системный характер. У нас кадровый дефицит, к которому добавляются ментальные трудности – это не позволяет нам добиться результата, которым страна могла бы гордиться».

На чемпионате мира Европу представят 16 сборных. Как сообщается на сайте УЕФА, напрямую в финальную стадию вышли 12 победителей групп: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария, Шотландия.

Оставшиеся четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах. В них примут участие 12 команд, занявших вторые места (Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, Италия, Косово, Польша, Словакия, Турция, Украина, Уэльс, Чехия), а также четыре сборные, квалифицировавшиеся через Лигу наций УЕФА (Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция).

Финальную стадию мирового первенства, которая пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года, примут Канада, Мексика и США.