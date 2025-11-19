Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Сборная Грузии завершила отбор ЧМ поражением от Болгарии

Сборная Грузии по футболу завершила отборочный этап чемпионата мира поражением от Болгарии. Последний, шестой матч команда Вилли Саньоля провела на стадионе «Василь Левски» в Софии и уступила со счётом 1:2.

Исход встречи был решён ещё в первом тайме, который болгарская команда выиграла с разницей в два мяча.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий сборной Болгарии Георги Русев, а на 24-й минуте Филип Крастев удвоил преимущество болгарской национальной команды. На 88-й минуте защитник Лука Лочошвили сократил отставание гостей, однако изменить итог матча это уже не смогло.

Под руководством Вилли Саньоля сборная Грузии завершила отборочный цикл на третьем месте, набрав 3 очка. Четвёртой стала Болгария. Первое место в группе и прямую путёвку на чемпионат мира получила Испания, сыгравшая вничью с Турцией – 2:2. Турецкая сборная, занявшая второе место, будет пробиваться на мундиаль через стыковые матчи.

Вилли Саньоль
Вилли Саньоль

На пресс-конференции после матча главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль заявил:

«Последний месяц оказался намного тяжелее, чем я ожидал. Состав меняется от матча к матчу, но проблемы носят более системный характер. У нас кадровый дефицит, к которому добавляются ментальные трудности – это не позволяет нам добиться результата, которым страна могла бы гордиться».

На чемпионате мира Европу представят 16 сборных. Как сообщается на сайте УЕФА, напрямую в финальную стадию вышли 12 победителей групп: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария, Шотландия.

Оставшиеся четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах. В них примут участие 12 команд, занявших вторые места (Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, Италия, Косово, Польша, Словакия, Турция, Украина, Уэльс, Чехия), а также четыре сборные, квалифицировавшиеся через Лигу наций УЕФА (Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция).

Финальную стадию мирового первенства, которая пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года, примут Канада, Мексика и США.

Форум

XS
SM
MD
LG