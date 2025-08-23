Оползень в сёлах Харагаульского муниципалитета активизировался

В Харагаульском муниципалитете Грузии, в сёлах Хемагали и Гверки, вновь активизировался оползень. Об этом сообщили в Национальном агентстве по окружающей среде.

По информации ведомства, оползневые массы частично перекрыли русло речки Карнеба. Специалисты агентства заявили, что непосредственной угрозы для населения на данный момент нет.

Геологи продолжают работу на месте, совместно с другими службами вырабатываются рекомендации. В частности, запланированы очистительные работы в районе затора и усиленный мониторинг оползневой зоны.

Издание «Мтис Амбеби» передает, что Карнеба в результате обвала больше не впадает в реку Чхеримелу. В случае прорыва водной массы опасность может возникнуть для сёл Лаше, Дзирула, а также для железнодорожной магистрали Тбилиси–Батуми, рассказали местные жители.

Оползневые процессы в Харагаульском муниципалитете впервые активизировались два месяца назад. Жители, оказавшиеся в зоне риска, были временно переселены в безопасные районы.