Опознано тело последнего израильского заложника Рана Гвили

Тело последнего израильского заложника Рана Гвили, захваченного джихадистскими группировками 7 октября 2023 года, опознано и возвращено из сектора Газа в Израиль.

Ран Гвили — 24-летний израильский полицейский, погибший 7 октября 2023 года во время атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на кибуц Алумим. Гвили находился на больничном, но добровольно выехал защищать жителей, уничтожив нескольких нападавших. Тело полицейского было вывезено в Газу и удерживалось 842 дня.

О том, что в Газе активизировались поиски тела последнего заложника, стало известно в минувшие выходные. Тогда военное крыло ХАМАС сообщило, что передало посредникам информацию о предполагаемом месте захоронения тела заложника в определенной точке сектора Газа.

Сообщение ХАМАС поступило незадолго до созыва военно-политического кабинета Израиля, который должен был обсудить требование США об открытии КПП Рафах до возвращения тела последнего заложника Рана Гвили.

Канцелярия премьер-министра подтвердила проведение поисковой операции. Она получила название «Храброе сердце».

Поиски шли на кладбище между районами Дарадж-Туфах и Саджайя в городе Газа — вдоль «жёлтой линии» и к востоку от неё, на территории, находящейся под контролем израильской армии.

Операцией руководила бригада «Александрони», были задействованы инженерные подразделения, военный раввинат, стоматологи и специальные поисковые группы.

Военные уточнили, что исходная разведывательная информация была получена не от ХАМАС. В армии также отвергли утверждение группировки о том, что она сама вела активные поиски тела. В ЦАХАЛ считают, что заявление ХАМАС сделано с целью «выжать из ситуации политический или информационный эффект».