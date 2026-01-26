Мы находимся в режиме ожидания – Каладзе об отношениях Грузии с США

В «Грузинской мечте» вновь подняли тему отношений с США, через призму борьбы с «глубинным государством». В частности мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «пока не видно», чтобы президент США Дональд Трамп победил deep state.

«Главными обещаниями Трампа было прекращение войны (в Украине). Также одним из ключевых обещаний и приоритетных направлений была победа над «глубинным государством», и сейчас мы находимся в режиме ожидания… Мы болеем за него, если он действительно сумеет и сможет всего этого добиться… На сегодняшний день действительно не видно ни того, чтобы война была завершена, ни того, чтобы он победил «глубинное государство». Нет ни первого, ни второго, поэтому мы остаёмся в режиме ожидания», - сказал мэр Тбилиси.

Каха Каладзе также в очередной раз заявил, что в период президентства Джо Байдена отношение США к Грузии было «несправедливым». Эту риторику продолжил и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«Вы знаете, каков контекст грузино-американских отношений. Этот контекст очень тяжёлый… Посмотрим, как будут развиваться события на этом фоне, мы терпеливо ждём. Мы публично заявили о нашей готовности возобновить стратегическое партнёрство с чистого листа и с чёткой дорожной картой. Терпеливо ожидаем решения американской администрации», - заявил Кобахидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в рамках регионального визита вице-президент США не посещает Грузию, Кобахидзе отметил, что визит «посвящён исключительно теме Зангезурского коридора».

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан: «В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы укрепить наши миротворческие усилия и продвинуть „путь Трампа к международному миру и процветанию“ (проект TRIPP)», - написал в соцсети Трамп.