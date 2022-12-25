Папа Римский призвал к прекращению войны России с Украиной

Папа Римский Франциск выступил в Рождество в Ватикане с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) и призвал к прекращению боевых действий на территории Украины.

В своей речи понтифик поздравил верующих с праздником и призвал к солидарности с украинцами. Франциск отметил, что многие жители Украины проживают наступившее Рождество «в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны».

Папа также упомянул о голоде, который в бедные страны принесла война России с Украиной.

В ночь перед Рождеством на мессе в соборе Святого Петра в Ватикане понтифик осудил алчность тех, кто, по его словам, «пожирает собственных соседей».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем поздравительном сообщении в твиттере назвала 2022 год годом солидарности с украинцами. Фон дер Ляйен обратила внимание, что Европа преодолела «беспрецедентный энергетический кризис».

Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества в своей речи поздравил граждан, находящихся в стране, за ее пределами и в плену. Украинский лидер, среди прочего, упомянул об обороне «Азовстали» в Мариуполе, оккупации пригородов Киева, успехах военных в Херсоне и Изюме.