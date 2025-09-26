Парламент Словакии узаконил признание только двух полов

Парламент Словакии одобрил внесение в конституцию поправок, в которых говорится о существовании только двух полов - мужского и женского - а также вводится запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке.

Поправки также запрещают суррогатное материнство. В них говорится о суверенитете Словакии в вопросах ценностей, этики и культуры. Кроме того, говорится о необходимости равноправия мужчин и женщин в вопросах оплаты труда.

За поправки, принятия которых добивался премьер-министр Роберт Фицо, голосовали 90 депутатов из 150. Это минимально необходимое число голосов для одобрения конституционного закона. Правящая коалиция располагает меньшим числом голосов, однако поправки поддержали несколько консервативных депутатов от оппозиции. Ведущая оппозиционная сила «Прогрессивная Словакия» выступила против поправок. Большинство оппозиционных депутатов бойкотировали заседание, 7 человек голосовали против.

Поправки критиковала Венецианская комиссия (совещательный орган при Совете Европы), а также ряд словацких юристов, отмечая, что они могут противоречить законодательству Европейского союза.

Фицо, в прошлом социал-демократ, всё чаще позиционирует себя как традиционалист и сторонник консервативных ценностей. Ранее в Венгрии, где у власти союзник Фицо Виктор Орбан, также были приняты поправки к конституции, устанавливающие, что государство признаёт только два гендера. Власти этой страны также приняли законы об ограничении так называемой пропаганды ЛГБТ.