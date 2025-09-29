В Грузии началась решающая предвыборная неделя: в стане оппозиции объединяются старые противники, звучат обвинения в подкупе, обсуждаются радикальные сценарии. Противоположная сторона продолжает заявлять о запрете политических партий и полной готовности не допустить в стране революцию.

Встреча союзников или «предателей»

За неделю до муниципальных выборов в Германии встретились два лидера оппозиции: Георгий Гахария, который уже второй месяц не возвращается в страну из-за угрозы уголовного преследования, и Мамука Хазарадзе, недавно помилованный шестым президентом Михаилом Кавелашвили. Они обсудили меморандум о сотрудничестве своих партий, а в совместном заявлении подчеркнули: он показывает, что партии с разными политическими взглядами могут объединяться ради конкретных целей.

«Это партнерство основано на равенстве, ответственности и координации, которые ставят интересы Тбилиси и населения Грузии выше партийных интересов», — заявили они.

Еще недавно Хазарадзе и Гахария представляли противоположные лагеря и открыто конфликтовали. В 2019 году Хазарадзе обвинял Гахария, тогда еще министра внутренних дел, в давлении на СМИ, а Гахария называл его «мошенником». Попытка пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили создать альтернативный «третий центр» на парламентских выборах 2024 года провалилась тогда именно из-за разногласий между ними.

В партии «Грузинская мечта» встречу лидеров «Лело» и «За Грузию» назвали «встречей предателей». Член партии Арчил Гордуладзе заявил, что все их действия координируются извне:

«Агентам их кураторы дают разные задания. Их главная цель — действовать против интересов Грузии. <...>. Они объединены в единое «Нацдвижение», чья цель — танцевать под чужую дудку и исполнять чужие задания. Они не говорят с населением. Их предвыборная кампания управляется из-за границы».

Давление на «Лело»

В коалиции «Лело – Сильная Грузия» продолжают говорить о давлении со стороны властей на своих кандидатов. После того как кандидат в мэры Болниси Асеф Чирагов снял свою кандидатуру в пользу кандидата «Грузинской мечты», аналогичное решение приняли четыре других кандидата в мажоритарные депутаты. В «Лело» считают, что это связано с тем, что «Грузинская мечта» опасается проигрыша в ряде округов и там, где чувствует угрозу, оказывает давление.

Коалиция опубликовала аудиозапись, которая, по их словам, подтверждает применение угроз и подкупа к их кандидату в Кизиладжло Марнеульского района. Именно это, утверждают в «Лело», стало причиной снятия его кандидатуры. На брифинге Ираклий Купрадзе заявил, что к этому причастны Служба госбезопасности и местная полиция.

«У нас есть запись, которая подтверждает это. <...>. Он называет бизнесы, связанные с «Грузинской мечтой», так называемый «темный мир», так называемых «воров в законе», с которыми сотрудничает «Грузинская мечта», — сказал Ираклий Купрадзе.

В аудиозаписи кандидат упоминает, что в обмен на снятие кандидатуры ему обещали сохранить его рабочее место, даже если после 4 октября пройдут новые парламентские выборы.

После публикации аудиозаписи прокуратура Грузии начала расследование по статье 162 Уголовного кодекса («Вмешательство в осуществление воли избирателя на выборах»).

«Будут проведены все необходимые следственные и процессуальные мероприятия. В рамках расследования будет допрошен, в том числе, человек, который фигурирует в аудиозаписи», — сообщили в ведомстве.

В «Грузинской мечте» отнеслись к обвинениям скептически. По их мнению, коалиция пытается переложить собственные ошибки и неэффективность на других. Член партии Леван Махашвили заявил, что любые нарушения должны рассматриваться в суде.

«Если у них есть доказательства, пусть оспаривают это в суде. Я сомневаюсь, что речь идет о масштабной проблеме. Они могут представить единичные случаи в отдельных районах как системную проблему. На самом деле ее нужно искать внутри себя, а не в «Грузинской мечте», — подчеркнул Махашвили.

4 октября: протест или день выборов?

Единство «Лело» и партии «За Грузию» в борьбе за политические изменения проявляется не во всем. К акции 4 октября у них разный подход. Лидеры «Лело», включая кандидата в мэры Тбилиси Ираклия Купрадзе, не раз заявляли, что готовы вечером присоединиться к протестной акции, но сначала считают важным пройти первый этап борьбы — на избирательных участках.

Партия Гахария придерживается иной позиции: они не будут участвовать в акции, поскольку им чужды анонсируемые лозунги. За неделю до выборов позиция партии осталась неизменной.

«Мирная революция», «мирное свержение» — эти термины для нас непонятны. В нашей стране сегодня недопустимо развитие радикальных и насильственных сценариев, поэтому мы не будем участвовать в акции 4 октября», — заявила один из лидеров партии «За Грузию - Гахария» Тата Хведелиани.

По словам Хведелиани, 4 октября для их команды — исключительно день выборов. Любые попытки развивать радикальные процессы считаются недопустимыми, поскольку в Грузии эпоха революций и свержений завершена. Что касается ответственности за события, которые могут развернуться 4 октября, Хведелиани возлагает ее на «Национальное движение» и «Грузинскую мечту»:

«За нынешнюю ситуацию в нашей стране, конечно, ответственна «Мечта», которая способствует усилению радикализма. Этот радикализм подогревает «Национальное движение». Значит, ответственность за то, что происходит сегодня в стране, лежит на этих двух силах. Поэтому крайне важно, чтобы все пришли на выборы, ведь это будут первые выборы за 13 лет, на которых не будет «Национального движения». У наших избирателей есть шанс отдать голос за развитую и мирную Грузию», — заявила Хведелиани.

Угроза запрета коллективного «Нацдвижения»

Впервые в Грузии планируется подача иска о запрете политических партий. В октябре парламентское большинство намерено обратиться в Конституционный суд с требованием признать неконституционными все партии, подпадающие под название «коллективное Национальное движение». Под этим термином представители «Грузинской мечты» подразумевают все оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, а также пятого президента Саломе Зурабишвили и часть неправительственных организаций.

Юридическим основанием станет заключение временной парламентской следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. Без такого запрета, по словам председателя комиссии, у страны нет перспектив развития.

«Это не просто текст с рассказами о разных событиях и трагедиях, которые режим Саакашвили устроил нашим гражданам и стране. Здесь приведены доказательства и факты. В частности, заключение подтверждает, что сила, которая управляла нашей страной 9 лет и сегодня находится в оппозиции, не имеет внутри себя ресурсов для изменений. Соответственно, это та же самая сила, которая в случае возвращения к власти, как минимум, повторит то же, что делала 9 лет назад, а возможно, будет действовать еще хуже», - заявила Цулукиани.

Она подчеркнула, что власть не вечна, и партия обязана обеспечить плавный переход власти через выборы, исключая возвращение описанных в заключении лиц.

Примечательно, что сценарий такого возвращения в «Мечте» не исключают. Парламентский первый вице-спикер Гия Вольский заявил журналистам: если фантазии «Нацдвижения» сбудутся, и они придут к власти, страна окажется в гораздо более тяжелом положении, чем до 2012 года.

В оппозиции этот шаг считают предвыборной пиар-акцией. Член партии «Лело» Саломе Самадашвили заявила, что целью является мобилизация небольшой группы избирателей, которая еще поддерживает «Грузинскую мечту».

«Людям, которые страдают от высоких цен, низких зарплат и отсутствия перспектив, вместо решения этих проблем снова перед выборами подают «антинациональную» пропаганду, чтобы мобилизовать ту малочисленную группу избирателей, которая еще осталась у этой коррумпированной политической силы, грабящей грузинский народ», — отметила Саломе Самадашвили.

В «ЕНД» угрозу игнорируют, подчеркивая, что саму идею партии невозможно уничтожить. По словам члена партии Гии Барамидзе, 13 лет «Мечта» ставит себе задачей преследовать «Национальное движение» и уничтожить его.

«Но эти жалкие люди, рабы России и денег, не понимают и не осознали, что «Национальное движение» — это не какой-то документ на бумаге, который можно запретить. «Национальное движение» было, есть и будет идеей — единого, сильного и гордого государства», — заявил Барамидзе.

Украинский след

На фоне предстоящих выборов 4 октября в «Грузинской мечте» продолжают утверждать, что оппозиция готовит радикальные сценарии. Проправительственный телеканал «Рустави 2» опубликовал кадры, на которых один из вдохновителей «мирной революции», оперный певец Паата Бурчуладзе и оппозиционер Муртаз Зоделава покидают дом, в котором живет экс-министр обороны Бачо Ахалая после возможной встречи с ним. Самого Ахалая на кадрах не видно. Но дело в том, что в этом же доме живет сам Зоделава. Политик отрицает встречу с экс-министром, и подтверждает встречу с Бурчуладзе, с которым они являются друзьями и единомышленниками.

Но в правящей команде утверждают, что оппозиция готовит радикальный сценарий на 4 октября именно под руководством Ахалая, который якобы координируется с Гией Лордкипанидзе, находящимся в Украине.

Это имя всплывало не раз в заявления СГБ Грузии. Впервые, в 2023, когда ведомство обвинило группу лиц, действовавшую «в стране и за ее пределами», в подготовке госпереворота. Роль «ударной силы» приписывалась «Единому национальному движению» Михаила Саакашвили, другим оппозиционным партиям и прозападным НПО.

Организаторами попытки государственного переворота грузинская спецслужба называла заместителя главы военной разведки Украины генерала Гию Лордкипанидзе, командира «Грузинского легиона», противостоящего российским войскам в Украине, Мамуку Мамулашвили и бывшего телохранителя экс-президента Михаила Саакашвили - Михаила Батурина. СГБ называла их заговорщиками, планирующими повторить «сценарий украинского Евромайдана». До чего дошло расследование, так и не известно.

Вскоре имена Гии Лордкипанидзе и Бачо Ахалая всплыли в деле о «гексогене».

11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины и изъятии 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген». В СГБ заявили, что проверяют версию о возможной связи между ввозом в Грузию этого вещества и выборами 4 октября, а также с планами, анонсированными «радикальными группами».

В связи с делом провластное издание «Праймтайм»распространило информацию со ссылкой на источник, будто «бывший высокопоставленный чиновник Бачо Ахалая находится в постоянном контакте со спецслужбами Украины, координацию осуществляет действующий чиновник украинского правительства Гия Лорткипанидзе».

Издание писало, будто для реализации плана Ахалая хранит у себя дома большой макет здания парламента, чтобы подробно объяснить сообщникам план пикетирования здания, что впоследствии должно быть реализовано с помощью активистов.

Бачо Ахалая в комментарии грузинской службе Радио Свобода назвал все обвинения «ложью». По его словам, он несколько месяцев назад вернулся в Грузию вместе с семьей и все это время находится дома в Тбилиси, на улице Шавишвили.

«Если в «Нацдвижении» был хоть кто-то, кто не имел контакта с Украиной, так это я. У меня есть свои аргументы, почему: во-первых, я 10 лет сидел в тюрьме, и только третий год как на свободе», — заявил Ахалая.

Тем не менее, Служба государственной безопасности заявила, что проверит возможное участие Бачо Ахалая в деле о ввозе «гексогена». Кроме того, проверка коснется члена «ЕНД» Левана Хабеишвили, задержанного пару недель назад. Он является одним из вдохновителей готовящейся акции. Его обвиняют в предложении взятки чиновникам и публичных призывах к свержению власти.

Член «Силы народа», считающейся ответвлением «Грузинской мечты», Гурам Мачарашвили уверен: организаторы готовят 4 октября насильственные акции.

«Когда задержали Хабеишвили, они сказали, что речь идет о мирном перевороте, но через два дня опубликовали фото парламента в огне. Никто мирно не поджигает здания. Они готовятся к насильственным акциям, но государство стоит на высоте», — заявил Мачарашвили.

В «Грузинской мечте» через телеэфиры обещают гражданам, что насильственного переворота и революции не будет и власти сделают все для «сохранения спокойствия». Но эти заявления не останавливают тех, кто продолжает призывать народ прийти к парламенту с большими флагами Грузии 4 октября, где, как они убеждены, наступит конец правления «Грузинской мечты».

