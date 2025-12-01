Подозреваемый в стрельбе и убийстве в Кутаиси задержан на границе с Турцией

47-летний мужчина был задержан на территории грузинского пограничного пункта «Сарпи» на границе с Турцией по подозрению в убийстве одного человека и ранении двух других в Кутаиси.

Инцидент произошёл вечером 30 ноября в одном из жилых домов на улице Гамсахурдия. В результате стрельбы трое человек получили огнестрельные ранения, один из них скончался в больнице.

Министерство внутренних дел сообщило, что после инцидента подозреваемый скрылся, однако сегодня утром он был задержан. Подозреваемого зовут К.М., он родился в 1978 году и ранее уже имел судимости.

Ему предъявлено обвинение в «покушении на убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах», что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.