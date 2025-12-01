Бизнесмен, «самовольно строивший» гостиницы в Бакуриани, освобожден под залог

Тбилисский городской суд освободил под залог в 2 миллиона лари грузинского бизнесмена Владимира Степаняна, владельца Crystal Group, обвиняемого в незаконном строительстве гостиниц в Бакуриани и «легализации незаконного дохода».

С 10 ноября суд применял к нему арест как меру пресечения.

Расследование по этому делу ведёт Следственная служба Министерства финансов.

На брифинге 8 ноября ведомство сообщило, что компания обвиняемого без разрешения возвела в районе Дидвели (Бакуриани) пять апарт-отелей. Кроме того, утверждается, что бизнесмен самовольно установил частный канатный подъёмник, лыжную трассу и тобоган, доступные только клиентам Crystal Group.

«Владимир Степанян, фактически руководивший повседневной деятельностью предприятия, грубо нарушал как генеральный план застройки поселка Бакуриани, так и условия строительства, выданные соответствующими органами. Незаконно построенные жилые площади он постепенно продавал», – заявили в прокуратуре.

По версии обвинения, таким образом Степанян получил доход в размере 1 894 925 лари.

Адвокат сообщил IPN, что Степанян в показаниях «уточнил некоторые детали».

СМИ после задержания Степаняна напомнили, что несколько лет назад объекты в Бакуриани вместе с ним осматривал бывший премьер Ираклий Гарибашвили и глава Минэкономики Леван Давиташвили. В соцсетях пользователи выражают недоумение, как бизнесмен смог возвести масштабные объекты без соответствующих разрешений и ведома властей.

Напомним, что Гарибашвили также под следствием – его обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.