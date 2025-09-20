Покончил с собой глава композитного дивизиона «Росатома»

Генеральный директор компании UMATEX Александр Тюнин покончил с собой в посёлке Кокошкино в Новой Москве, сообщает ТАСС. Тело Тюнина и предсмертная записка были найдены на просёлочной дороге рядом с его автомобилем. В записке говорится, что он «устал бороться с депрессией».

50-летний Александр Тюнин стал гендиректором композитного дивизиона «Росатома» и научно-производственного комплекса «Химпроминжиниринг» (позже UMATEX) в 2016 году. Как отмечает издание «Агентство», композитный дивизион «Росатома» — ведущее предприятие России по производству углеродного волокна, используемого в авиастроении, строительстве, судостроении и энергетике. UMATEX занимался импортозамещением композитных материалов для российского среднемагистрального авиалайнера МС-21. Из-за плохих технических характеристик серийное производство самолёта, который собирался закупать «Аэрофлот», постоянно откладывалось.

«Агентство» напоминает, что в четверг, предположительно, попытался застрелиться Андрей Кротков — подполковник ФСБ в отставке и генеральный директор и совладелец управляющей компании Zeppelin. Первым в четверг вечером об этом сообщило издание MNS со ссылкой на свои источники.

В сообщении говорилось, что это произошло в спортивном клубе «Москва» под Одинцово. 54-летний Кротков прибыл в клуб, где в какой-то момент произвёл в себя выстрел из винтовки. Пуля нанесла проникающее ранение грудной клетки. Кроткова экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Дочь бизнесмена заявила изданию MSK1, что случившееся — несчастный случай, который произошёл «во время пристрелки оружия». По ее словам, Кротков в реанимации и угрозы его жизни нет.

Андрей Кротков регулярно входит в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных персон рынка коммерческой недвижимости в номинации «Property Management», — отмечалось в сообщении MNS. Издание «Агентство» обращает внимание, что среди клиентов Zeppelin на сайте компании упоминаются «Транснефть», «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в «Ростех»), «ВЭБ.РФ», группа компаний «ЕКС» (связана с ГРУ), НТВ. Фирма также заключала госконтракты на обслуживание бизнес-парка «К2» Минобороны и офисно-делового центра «ВР-Ресурс2 (входит в «Вертолеты России»).

В корпоративном издании Zeppelin в июле 2025 года Кротков назвал первое полугодие «чрезвычайно сложным» из-за «беспрецедентной» задолженности, которую перед компанией накопили заказчики.

