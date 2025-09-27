Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Польша продлила временную защиту беженцев из Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий, подписал закон, который продлевает временную защиту для украинских беженцев, но ограничивает некоторые виды поддержки, сообщили в его офисе в пятницу.

Навроцкий наложил вето на первый вариант законопроекта, представленный правительством в августе, потребовав сократить некоторые пособия. Это вызвало обеспокоенность как среди украинской общины, так и среди польских работодателей, которые опасались потерять ценных работников. Правительство подготовило новый законопроект, который парламент одобрил 17 сентября, а президент подписал.

Польское правительство заявило, что внесенные в законопроект изменения позволят «ликвидировать злоупотребления, связанные с выплатой семейных пособий», особенно для граждан Украины, не проживающих в Польше.

Среди прочего, подписанный Навроцким закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года. Он усиливает контроль над получением иностранцами социальной помощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением являются, например, родители детей с инвалидностью. Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении, отмечается в сообщении «Европейской правды».

Варшава является твердым союзником Киева и главным транзитным пунктом для транспортировки западного оружия и гуманитарной помощи Украине. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Польша приняла более одного миллиона украинских беженцев. Большинство из них — женщины и дети.

XS
SM
MD
LG