Госсекретарь США Помпео обсудил с Зеленским перенос визита в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перенесение даты визита в Украину, сообщила Радiо Свобода со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

«Стороны также обсудили положение на Ближнем Востоке, госсекретарь высоко оценил осуждение Украины нападение на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео сообщил о твердой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил наше длительное стратегическое партнерство», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортегус.

В офисе президента Украины об этом разговоре пока не сообщали.

Сам Владимир Зеленский, неожиданно завершив свой отдых в Буковеле, без объявлений прибыл в Оман. Государство известно как нефтегазодобывающая страна, туристическая и курортная территория, а также оффшорная зона, внесенная в «черный список» Евросоюза.

По официальной версии, у Зеленского в Омане «были запланированы встречи на высшем уровне», при этом он прибыл туда «вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства».

Самые высокие государственные должности в Омане – премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны и председателя Центрального банка – принадлежат главе абсолютной монархии, 79-летнему султану Кабусу бен Саиду ас-Саиду, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщали в офисе Зеленского, в течение двух дней, 5 и 6 января, он встретился в Омане с двумя должностными лицами – министром, ответственным за иностранные дела (на днях он выразил от имени Омана поддержку Ирану в его противостоянии с США), и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда страны. Зеленский обсуждал с ними возможность инвестиций в Украину.

Майкл Помпео планировал посетить 3 января Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но 1 января эту поездку перенесли на «ближайшее время» из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где ранее произошло нападение на посольство США в Багдаде. Спикер Госдепартамента США Морган Ортегус тогда сообщил, что Госсекретарю нужно «гарантировать безопасность американцев на Ближнем Востоке».