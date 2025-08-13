После часового отключения 22 грузинских СМИ возобновили работу и призвали граждан к поддержке

13 августа сайты 22 независимых грузинских СМИ на час прекратили работу – пользователи, заходившие на их страницы, видели лишь чёрный фон. Позже авторы послания заявили, что это была часть кампании в поддержку независимых СМИ, в рамках которой издания призывают общество оказать им помощь.

«Сегодня независимые онлайн-СМИ в Грузии борются за выживание. Репрессивный режим пытается подавить голоса, говорящие правду. 22 онлайн-СМИ со всей Грузии объединились, чтобы защитить то, что принадлежит всем нам: свободу слова и демократию. Ваша поддержка имеет решающее значение в этой борьбе. Сделайте пожертвование в поддержку независимых онлайн-СМИ и помогите нам распространить информацию», – говорится на сайте, созданном специально в рамках кампании, где любой желающий может сделать пожертвование в поддержку независимых СМИ.

«Свет не должен погаснуть. Свободу Мзие (Амаглобели)! Свободу узникам совести!» – таковы три основных послания кампании.

Напомним, что за последние полгода правительство Грузии в ускоренном порядке приняло и ввело в действие ряд законов, ограничивающих работу независимых СМИ, что фактически делает невозможным привлечение зарубежных доноров и получение иностранного финансирования от западных фондов. Как закон об «иноагентах», так и закон, созданный по аналогии с американским FARA, ускоряют финансовое ослабление независимых СМИ и ставят под вопрос их существование. Ни одно независимое СМИ, участвующее в этой кампании, не намерено регистрироваться в списке агентов иностранного влияния.