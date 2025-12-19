Посол Грузии в Южной Корее завершит дипломатическую деятельность с 22 декабря. Тараш Папаскуа, который отличался проевропейскими и проатлантическими заявлениями, намекнул на причины своего решения в социальной сети Facebook.

«За последние неполные два года наши дипломатические усилия заметно ослабли, а имидж Грузии существенно пострадал», — заявил он.

На следующий день после известного заявления Ираклия Кобахидзе о «приостановке» переговоров, необходимых для вступления в Европейский союз, 29 ноября 2024 года он написал в Facebook, что «нам, как никогда, нужно больше Европы и НАТО»:

«Нам нужно больше солидарности и поддержка свободного мира!»

28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что правительство больше не будет поднимать вопрос об открытии переговоров о членстве в ЕС в течение следующих четырех лет. Это привело к массовым протестам в Грузии. Протесты продолжаются и по сей день.