Великобритания призвала Грузию усилить контроль над импортом российской нефти через «теневой флот»

Посольство Великобритании в Грузии распространило заявление, в котором призывает партнеров «активизировать усилия по предотвращению импорта через российский „теневой флот“». Поводом для заявления стало решение Лондона о введении санкций против четырёх частных российских нефтяных компаний и 24 частных лиц. Среди них – крупнейшая компания «Русснефть», которая в октябре 2025 года поставила первую партию нефти на новый нефтеперерабатывающий завод в Кулеви на побережье Чёрного моря в Грузии.

«Теневым флотом» называют суда, перевозящие российские нефтепродукты, запрещённые санкциями, при этом до конца не ясно, кому принадлежат эти суда.

Великобритания совместно с 24 государствами подписала конвенцию, целью которой является создание международной комиссии по подаче жалоб в поддержку Украины. Цель договора — решить вопрос об ответственности России за преступления, совершенные на территории Украины.

«Конвенция даёт надежду всем семьям и людям, пострадавшим от агрессии. Это ясный сигнал Путину, что агрессия и нарушение международного права не останутся без ответа. Грузия входит в число стран, подписавших Конвенцию, которая продолжает поддерживать Украину на международных форумах, осуждает российскую агрессию и требует привлечения России к ответственности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении посольства.

Дипломатическое ведомство подчеркивает, что на текущей неделе были предприняты дальнейшие шаги по выводу российской нефти с мирового рынка: санкции были введены еще против четырех нефтедобывающих компаний и их сетей, способствующих незаконной торговле российской нефтью:

«На данный момент санкции Великобритании охватывают 83% российской нефтедобычи. Однако, вводя санкции против пятой, шестой и седьмой крупнейших российских нефтяных компаний, мы приближаемся к оставшимся 17%».

В заявлении выражается надежда на то, что Грузия «сможет защитить свою энергетическую безопасность, снизив растущую зависимость от российской нефти, которая еще больше возросла с 2022 года, тем самым помогая сократить доходы российской военной машины».

«Россия не является надежным энергетическим партнером, и диверсификация источников энергии укрепит экономическую устойчивость Грузии», — говорится в заявлении.

По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в период с января по ноябрь текущего года в Грузию было импортировано 137 тыс. тонн нефти на сумму свыше 62 млн долларов.

Для сравнения, в 2024 году импорт сырой нефти составил всего 10,5 тыс. тонн на сумму 5,8 млн долларов. То есть импорт увеличился примерно в 13 раз.