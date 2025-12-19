97% сырой нефти поступило в Грузию из России – Грузстат

По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в январе–ноябре текущего года в Грузию было импортировано 137 тысяч тонн сырой нефти на сумму более 62 миллионов долларов.

Для сравнения: в 2024 году импорт нефти составлял всего 10,5 тысячи тонн, а стоимость – 5,8 млн долларов. Импорт увеличился примерно в 13 раз.

В 2025 году 97% привезённой в Грузию нефти приходилось на Россию. По данным Грузстата, из России было импортировано 133,6 тысячи тонн сырой нефти на сумму 60,4 млн долларов.

Информацию о поставках сырой нефти из России в Грузию распространило агентство Reuters в октябре. Речь шла о поставках компанией «Русснефть» на построенный в Кулеви нефтеперерабатывающий завод.

Служба доходов Министерства финансов Грузии тогда подтвердила, что под панамским флагом судно «Kayseri» в начале октября прибыло в порт Кулеви с грузом до 100 тысяч тонн сырой нефти. В ведомстве отметили, что «на судно и компанию-владельца, а также на компании-отправителя и получателя груза не распространяются международные санкции».

18 декабря стало известно, что Великобритания ввела санкции против нескольких российских нефтяных компаний, включая «Русснефть».

По данным Грузстата, в январе–ноябре текущего года из России в Грузию было ввезено 658 тысяч тонн нефтепродуктов (40% от общего импорта) на сумму более 456 млн долларов. Кроме того, из России было импортировано 96 тысяч тонн «нефти, газов и других углеводородных газов» на сумму 160,9 млн долларов.