Предстоятелем Англиканской церкви впервые избрана женщина

Сара Муллали
Предстоятелем Англиканской церкви впервые избрана женщина. Имя нового Архиепископа Кентерберийского было названо в пятницу. Им стала епископ Лондона, 63-летняя Сара Муллали.

Муллали — бывшая главная медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании, она начала духовную карьеру в 2006 году, передаёт Би-би-си. Она была первой женщиной, ставшей лондонским епископом в Англиканской церкви. Её кандидатуру на новый пост уже одобрил формальный глава церкви, король Карл III.

Муллали известна как сторонница умеренно-либеральных для Англиканской церкви религиозных взглядов. Она открытая сторонница женского служения и совершает рукоположение женщин и мужчин. Епископ поддерживает официальное учение Англиканской церкви о браке как союзе мужчины и женщины, но приветствует инклюзивность и участие ЛГБТ+-верующих в церковной жизни. Она заявляла, что лично выступает против абортов, но считает, что у людей должно быть право выбора по этому вопросу.

Кафедра Архиепископа Кентерберийского свободна почти год после отставки предыдущего предстоятеля церкви, Джастина Уэлби. Он был вынужден покинуть постиз-за скандала, связанного с ненадлежащим реагированием на случаи насилия внутри церкви. Интронизация Муллали запланирована на январь.

