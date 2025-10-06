Премьер Франции ушёл в отставку перед первым заседанием правительства

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку меньше через месяц после своего назначения. Сегодня должно было состояться первое заседание его правительства.

Отставка уже принята президентом Эммануэлем Макроном, передают Le Figaro и BFM TV. Срок службы Лекорню стал самым коротким для премьер-министра в современной истории Франции.

Накануне вечером Лекорню объявил состав нового кабинета министров. Ключевые посты в нём заняли сторонники президента Макрона и министры из предыдущего правительства. Это вызвало резкую критику со стороны оппозиции, отмечает BFM TV.

Отставка Лекорню стала третьим уходом главы правительства Франции в течение года и шестым с 2022 года. Бывший премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку через 9 месяцев после назначения после того, как 8 сентября парламент выразил недоверие его правительству.

Байру не сумел провести через парламент бюджет, предусматривающий меры жёсткой экономии для сокращения дефицита. В воскресенье аналитики отмечали, что правительству Лекорню принять бюджет также, скорее всего, не удастся. Ему не удалось заручиться поддержкой депутатов от Социалистической партии, голоса которых могли оказаться решающими при голосовании за правительственные законопроекты.

Le Figaro приводит цитаты оппозиционных политиков, призывающих к роспуску парламента и проведению новых выборов. Некоторые призывают уйти в отставку и президента Макрона — или объявить ему импичмент.

Входящая в состав правительства правоцентристская партия «Республиканцы» сегодня вечером может принять решение о выходе из кабинета — по этому поводу должны состояться дебаты внутри её стратегического комитета.

Нынешний политический кризис во Франции начался после того, как президент Макрон летом прошлого года инициировал досрочные парламентские выборы, чтобы расширить свою политическую базу для проведения необходимых реформ. Результат оказался обратным: ни одна из политических сил не получила однозначного большинства в Национальном собрании, но наибольшее число мест оказалось у крайне правых («Национальное объединение») и крайне левых («Новый народный фронт») партий, которые решительно отказываются сотрудничать с Макроном.