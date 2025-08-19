Президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ереване заявил, что передача проблем региона другим державам лишь усугубляет ситуацию.

«Мы считаем, что управление в регионе должно оставаться кавказским, а передача проблем державам, находящимся за его пределами, только осложняет положение», – сказал он на пресс-конференции после встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

Пезешкиан подчеркнул: «Мы всегда поддерживали территориальную целостность Республики Армения, и это является нашей неизменной политикой. Мы против применения силы в регионе».

Он отметил, что мир на Южном Кавказе имеет стратегическое значение для Ирана: «Мы поддерживаем мирные переговоры между Республикой Армения и Республикой Азербайджан».

Премьер Армении, в свою очередь, заявил: «Для Армении и Ирана неприкосновенность международных границ между нашими государствами имеет жизненно важное значение». По его словам, настало время вывести отношения двух стран «на уровень стратегического партнёрства».

«С президентом Пезешкианом мы подробно обсудили вопросы регионального мира и разблокирования экономической инфраструктуры, которые являются ключевыми приоритетами нашего правительства», – отметил Пашинян. Он подчеркнул, что для Армении и Ирана жизненно важно обеспечить неприкосновенность международных границ и бесперебойное сообщение между государствами.

«Господину президенту я представил подробности совместной декларации, подписанной 8 августа, а также предварительно согласованного соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – сообщил премьер.

По его словам, одним из ключевых пунктов договорённостей с Азербайджаном является открытие коммуникационных путей в регионе:

«На практике это создаст новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе по линии Нахичевань – Джульфа, что обеспечит выход иранской железной дороги к Армении и в дальнейшем к Чёрному морю. Коммуникационные пути, проходящие через Армению, будут находиться исключительно под юрисдикцией Республики Армения, их безопасность будет обеспечивать сама Армения, а не третья страна».

Кроме того, по словам Пашиняна, Армения и Иран намерены построить второй мост на границе двух стран.