Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует вводить санкции против Российской Федерации, несмотря заявление министра по европейской интеграции Неманьи Старовича о том, что такие санкции возможны при условии скорого вступления Сербии в Европейский союз.

«Мы не будем вводить санкции против России. Наша политика базируется на принципах и национальных интересах», — заявил Вучич в интервью изданию Kurir. Он назвал «неосторожными» заявления Старовича, которые вызвали резкую реакцию российских провластных СМИ, увидевших в них разворот политики Белграда в сторону Брюсселя. Теперь те же издания называют позицию Сербии «взвешенной» и «дружественной».

Представители руководства Европейского союза выразили разочарование тем, что Сербия продолжает отказываться от синхронизации своей внешней политики с политикой ЕС, хотя и претендует на членство в Евросоюзе.

В июне сербское Министерство обороны заявило, что для любого будущего экспорта оружия, произведенного в стране, потребуется согласие Совета национальной безопасности и разрешение других соответствующих органов. Недавно Сербия столкнулась с давлением со стороны Москвы, которая обвинила Белград в экспорте оружия в Украину через третьи страны.

По словам Вучича, он «лично писал» решение Совбеза о запрете экспорта оружия. Он также утверждает, что с 1 июля Сербия «не экспортировала ни одной пули» за рубеж, «несмотря на высокий спрос». По его словам, страна сознательно пошла на экономические трудности, чтобы «сохранить моральную и дипломатическую независимость».