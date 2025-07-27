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Президент Сербии отрицает, что Белград может ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует вводить санкции против Российской Федерации, несмотря заявление министра по европейской интеграции Неманьи Старовича о том, что такие санкции возможны при условии скорого вступления Сербии в Европейский союз.

«Мы не будем вводить санкции против России. Наша политика базируется на принципах и национальных интересах», — заявил Вучич в интервью изданию Kurir. Он назвал «неосторожными» заявления Старовича, которые вызвали резкую реакцию российских провластных СМИ, увидевших в них разворот политики Белграда в сторону Брюсселя. Теперь те же издания называют позицию Сербии «взвешенной» и «дружественной».

Представители руководства Европейского союза выразили разочарование тем, что Сербия продолжает отказываться от синхронизации своей внешней политики с политикой ЕС, хотя и претендует на членство в Евросоюзе.

В июне сербское Министерство обороны заявило, что для любого будущего экспорта оружия, произведенного в стране, потребуется согласие Совета национальной безопасности и разрешение других соответствующих органов. Недавно Сербия столкнулась с давлением со стороны Москвы, которая обвинила Белград в экспорте оружия в Украину через третьи страны.

По словам Вучича, он «лично писал» решение Совбеза о запрете экспорта оружия. Он также утверждает, что с 1 июля Сербия «не экспортировала ни одной пули» за рубеж, «несмотря на высокий спрос». По его словам, страна сознательно пошла на экономические трудности, чтобы «сохранить моральную и дипломатическую независимость».

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