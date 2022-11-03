Президент Украины поручил МИД проработать вопрос о признании независимости Ичкерии

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию о признании независимости Ичкерии, собравшую более 25 тысяч подписей, что, по закону, делает ее обязательной для рассмотрения главой государства, пишет Кавказ.Реалии.

Ответ опубликован на портале электронных петиций интернет-представительства президента. В нем Зеленский сослался на принятие Верховной Радой постановления о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией и осуждении «геноцида чеченского народа» и напомнил, что, согласно Конституции Украины, признание иностранных государств является прерогативой президента. Вместе, отмечается в ответе, с тем в полномочия МИД страны входит внесение предложений о признании иностранных государств и установлении с ними дипломатических отношений.

Зеленский дал МИД поручение рассмотреть в рамках компетенции вопрос, затронутый в петиции, и представить ему соответствующие предложения.