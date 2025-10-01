Пророссийский глава Новой Каховки Леонтьев умер после удара дрона

В больнице от полученных ранений умер глава российского Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщил назначенный российскими властями губернатор занятой российской армией части Херсонской области Владимир Сальдо.

Леонтьев, по словам Сальдо, был ранен утром первого октября при атаке украинского дрона «Баба Яга». Чиновника доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В марте 2025 года украинский суд заочно приговорил Леонтьева к 15 годам лишения свободы по делу о нарушении законов и обычаев войны. По версии следствия, 19 марта 2022 года он, будучи главой оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки, отдал приказ похитить мэра Берислава Александра Шаповалова.

В приговоре говорится, что российские военные угрожали Шаповалову расстрелом и постоянно его допрашивали. Шаповалова отпустили 3 апреля того же года.

За год до этого украинский суд заочно приговорил Леонтьева к 12 годам лишения свободы по делу о незаконном лишении свободы журналиста Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. Всем им удалось вернуться на подконтрольные Киеву территории.