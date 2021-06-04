Путин: укладка первой нитки «Северного потока-2» завершена

Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря завершена. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

По словам Путина, сообщение о завершении работ он получил 4 июня, за 2 с половиной часа до его выступления. Прокладка второй нитки газопровода продолжается. По словам Путина, до её завершения - 1,5-2 месяца.

Ранее сообщалось, что осталось уложить несколько десятков километров труб в водах Германии и Дании.

"Газпром", как сказал Путин, после наладочных работ готов к началу поставок газа в Германию через новый газопровод.

Ряд стран ЕС, США и Украина выступают против сооружения газопровода и его запуска в эксплуатацию. Они опасаются, что российские власти используют "Северный поток-2" для давления на ЕС и на Украину. Соединённые Штаты ввели ряд санкций против компаний, связанных со строительством газопровода, и против судов-трубоукладчиков. Из-за угрозы санкций сроки сдачи проекта были сорваны, год он фактически не строился. Сейчас его достраивают российские суда- трубоукладчики, внесённые в санкционные списки США.

При этом администрация Джо Байдена не стала вводить санкции против самой компании-оператора "Северного потока-2". Она объяснила это нежеланием вступать в конфронтацию с Германией и другими союзниками, которые выступают за достройку газопровода. Это решение вызвало критику в Конгрессе.

На вопрос о том, прекратит ли Россия транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", Путин ответил, что это зависит от позиции украинских властей. По его словам, Россия в этом заинтересована, поскольку поставки энергоносителей в Европу будут расти.