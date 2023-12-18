Путин упростил прием в гражданство РФ для граждан трех стран

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощении получения российского гражданства для граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Теперь им не нужно будет предоставлять доказательства, что с момента выдачи ВНЖ они постоянно жили в стране, а также сдавать экзамен на знание истории России и основ государственности. Подтверждать владение русским языком белорусам тоже больше не требуется. Для казахстанцев и молдаван необходимость сдать экзамен по русскому сохраняется.

В мае «Известия» со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС писали, что по ситуации на начало 2023 года в России работали около трех миллионов иностранцев. «Ведомости» уточняют, что большинство из них – граждане стран СНГ.