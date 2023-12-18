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Путин упростил прием в гражданство РФ для граждан трех стран

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощении получения российского гражданства для граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Теперь им не нужно будет предоставлять доказательства, что с момента выдачи ВНЖ они постоянно жили в стране, а также сдавать экзамен на знание истории России и основ государственности. Подтверждать владение русским языком белорусам тоже больше не требуется. Для казахстанцев и молдаван необходимость сдать экзамен по русскому сохраняется.

В мае «Известия» со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС писали, что по ситуации на начало 2023 года в России работали около трех миллионов иностранцев. «Ведомости» уточняют, что большинство из них – граждане стран СНГ.

  • Иностранцы, получившие гражданство России, подлежат, помимо прочего, призыву на срочную службу в армии или призыву по мобилизации. В конце октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины.
  • Весной Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны контракты на прохождение военной службы в российской армии, получать гражданство в упрощенном порядке.

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