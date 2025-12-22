Разведка Украины заявила о поражении истребителей под Липецком

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о поражении двух российских истребителей – Су-30 и Су-27 – на аэродроме под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря.

По данным украинской разведки, оба военных самолета выведены из строя. Примерная стоимость двух истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, как утверждается, может доходить до 100 млн долларов.

«Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами «12» и «82» удалось сжечь благодаря тщательной подготовке», — говорится в сообщении.

В ГУР утверждают, что планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели. Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых «позволили незаметно проникнуть на военный объект» и поразить самолёты «прямо в защитном авиационном ангаре», а затем «беспрепятственно покинуть аэродром». Кто именно проник в ангар и другие подробности спецоперации, не уточняются.

Независимого подтверждения сообщению ГУР нет.

В России информацию украинской разведки пока не комментировали.