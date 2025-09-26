Родственнику экс-главы СГБ назначен арест в качестве меры пресечения

Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу Бичико Паикидзе – депутату сакребуло (городского собрания) Вани от «Грузинской мечты», владельцу компании B.P. TRANS и родственнику бывшего главы Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.

Судья Арсен Калатозишвили также назначил заключение под стражу ещё пяти лиц: директору той же компании Валериану Кварацхелия, а также Иосебу Чанчалешвили, Роину Попхадзе, Георгию Квакхадзе и Ираклию Галогре.

Бичико Паикидзе предъявлено обвинение заочно по статьям 180 и по 362 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим мошенническое завладение крупной суммой денег и использование/составление поддельных официальных документов, что причинило значительный ущерб.

Директор компании Валериан Кварацхелия, сотрудник компании Иосеб Чанчалешвили, а также менеджеры компании, осуществляющей контроль над выполнением тендера – Георгий Квакхадзе, Роин Попхадзе и Ираклий Галогре, обвиняются по частям статей 180 и 362 УК Грузии, предусматривающим оказание содействия в мошенническом завладении крупной суммой денег в составе организованной группы, а также о подделке и использовании поддельных официальных документов.

Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Прокурор Бека Хунашвили отметил, что Бичико Паикидзе знал о том, что против него ведётся следствие, после чего покинул Грузию и уклонился от явки в следственные органы.

Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о применении меры пресечения в виде залога.

Адвокат Бичико Паикидзе, Ирма Чкадуа, заявила, что её подзащитный хотел вернуться в Грузию, однако следственные органы аннулировали его паспорт, из-за чего он «лишён такой возможности».

Судья Арсен Калатозишвили перепроверил эту информацию у прокурора. Бека Хунашвили назвал это заявление ложью и сказал, что Паикидзе, вероятно, намеревался переехать в Испанию или Португалию, «чтобы ещё эффективнее скрываться от следствия».

По словам прокурора, у Паикидзе действует действующий паспорт, он покинул страну именно с этим паспортом и может вернуться в Грузию, используя тот же документ.

25 сентября Бичико Паикидзе и пятерым задержанным было официально предъявлено обвинение в мошенническом завладении крупной суммой, принадлежащей государству, содействии мошенничеству в составе организованной группы и в изготовлении и использовании поддельной официальной документации.