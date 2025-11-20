Россиян после посещения Абхазии может ждать блокировка SIM-карт

В России тестируют новый порядок блокировки SIM-карт для граждан, вернувшихся из-за границы. Как пишут СМИ, это касается и самопровозглашённой республики Абхазия, куда российские туристы часто ездят с краткосрочными поездками – для пересечения де-факто границы не требуется загранпаспорт.

Согласно новым правилам, блокировка активируется в течение 24 часов, если SIM-карта не использовалась более 72 часов или после возвращения из международного роуминга.

Автоматические ограничения могут затронуть даже тех, кто не выезжал за рубеж, но оказался в приграничной зоне и чей телефон переключился на международный роуминг.

На время блокировки отключаются мобильный интернет и услуга SMS, однако возможность совершать и принимать голосовые вызовы сохраняется. Чтобы снять ограничения, необходимо:

перейти по ссылке из SMS от оператора связи и пройти проверку (например, ввести капчу);

либо позвонить в колл-центр оператора и пройти идентификацию.

Операторы связи рекомендуют россиянам, выезжающим из Сочи в Абхазию на однодневные экскурсии, временно отключать SIM-карты или деактивировать автоматический роуминг.