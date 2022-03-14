Российские авиакомпании продолжили полёты без сертификатов технической готовности самолётов

Большинство российских авиакомпаний продолжили полёты после того, как власти Бермудских островов приостановили действие сертификатов летной годности их авиапарка. В островном государстве зарегистрировано не менее 75 процентов флота российских перевозчиков. После отзыва сертификатов полёты должны были быть запрещены — за их безопасность больше не отвечает ни одна страна.

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило действие сертификатов российских перевозчиков 12 марта. В сообщении организации говорилось, что санкционные меры против России ограничили возможности по надзору за безопасностью, и регулятор не может "уверенно утверждать, что эти самолёты пригодны для полетов", — рассказывает газета "Коммерсантъ". Полёты суден без сертификата готовности запрещены российским законодательство. Таким образом, все рейсы самолетов, зарегистрированных на Бермудах, фактически нелегальны.

Однако российские авиакомпании продолжают эксплуатацию бермудских лайнеров, убедилась газета, изучив данные сервиса Flightradar24. Только 13 марта они каждый час поднимали в небо примерно 100 зарегистрированных на островах самолётов с приостановленным сертификатом лётной годности. На радаре были замечены Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра как всех пяти крупнейших перевозчиков, так и менее крупных компаний.

Один из общавшихся с "Коммерсантом" руководителей авиакомпаний анонимно сказал, что перевозчики ждут постановления правительства, официально разрешающего им полёты. До того менеджменту грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил безопасности полётов.