Российские войска обстреляли Харьков. Есть погибшие и раненые

Российские войска в ночь на понедельник обстреляли Харьков. Четыре дрона атаковали многоэтажный жилой дому в Индустриальном районе города, погибли шесть человек, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Пострадали 18 человек. По словам Терехова, среди раненых шестеро детей. Под завалами могут находиться люди, их количество уточняется. В настоящее время пропавшими без вести считаются пять человек.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что удар был нанесен около пяти утра. В результате атаки произошли пожары на первом, третьем и пятом этажах на общей площади 900 квадратных метров.

Ночью Терехов сообщал об ударе баллистической ракетой по жилой застройке Индустриального района, в шести многоэтажных домах были выбиты окна. Пострадали два человека.

В Одесском районе российские военные ударили по объекту топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажному зданию, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, спасатели ликвидировали мощный пожар, к его тушению привлекался пожарный поезд. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Местные СМИ утверждают, что атакованы «Новая почта» и терминал азербайджанской госкомпании SOCAR.

Азербайджанские телеграм-каналы пишут, что повреждения получили все 17 резервуаров общим объёмом около 16 тысяч кубометров, также пострадали насосная станция и другие объекты. Этот нефтяной терминал уже подвергался российской атаке 8 августа.

С вечера 17 августа Россия запустила по Украине 4 баллистические ракеты «Искандер-М» и 140 ударных дронов и дронов-обманок, сообщила украинская армия. 88 дронов были сбиты или не дошли до целей.